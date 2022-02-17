كريم قشور الموز الرهيب لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع الداكنة بدون رجعة

تفتيح البشرة من الأمور الهامة في حياة كل فتاة حيث أن معظم الفتيات الذين يتمتعون ببشرة داكنة أو سمراء يقومون بالبحث عن إستخدام أفضل الأشياء التي تجعلهم يحصلوا على بشرة بيضاء وصافية، وغير ذلك قد توجد عدة أشياء تتعلق بالبشرة تكون مصدر إزعاج بالنسبة لكل إمرأة ومن ضمنها التصبغات والبثور وكذلك البقع الداكنة والرؤوس السوداء ووجود الهالات السوداء أو الحروق الناتجة من التعرض لأشعة الشمس بشكل كثير، فكل هذا قد يؤثر في نفسية كل فتاة ويجعلها تشعر بالخجل وعدم الثقة في نفسها ولكن البشرة البيضاء تكون مصدر سعادتها، لذلك تسعى دائما في التوصل إلى حل مناسب لإزالة السواد الذي يوجد بها وعلاجها من كل المشاكل التي تتعلق بها.

فعندما تستخدم الكريمات المتخصصة لتبييض الوجه لا تكون مناسبة لأنها تحتوي على مواد ضارة جدا تتلف البشرة وتدهورها وتظهر بها حساسية ومشاكل أكبر، فمن الأفضل أن نقوم بإستعمال الخلطات الطبيعية فهي من الحلول المناسبة والصحية على البشرة ومن ضمن هذه الخلطات هي خلطة قشور الموز، فهذه الخلطة تكون مدهشة في نتيجتها ولها مفعول جذاب وسحري وغير ذلك أنها تناسب جميع أنواع البشرة سواء كانت جافة أو كانت دهنية.

خلطة طبيعية أخرى لتفتيح البشرة بإستخدام قشر الموز فهي قد تتكون من كمية من قشور الموز وزيت الزيتون ومايونيز وزيت جوز الهند، فنحضر الخلاط الكهربائي ونضع به قشر الموز وملعقتان كبيرتان من المايونيز وزيت الزيتون وزيت جوز الهند ويتم تشغيله حتي نحصل على خليط ناعم، ثم نضعه على البشرة ونتركه حوالي نصف ساعة ثم يتم غسل الوجه بالماء.

مكونات وصفة قشر الموز لتفتيح البشرة

كمية مناسبة من قشور الموز.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة قشر الموز لتفتيح البشرة