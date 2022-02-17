بعجينة قطنية أعملي الفطائر باللحمة المفرومة السريعة بطريقة صحية ومضمونة وغير مكلفة بطعم ألذ من المطاعم

الفطائر من ألذ المعجنات والتي يعشقها الكثير من الناس وبالتحديد الأطفال حيث أنها تكون مميزة بطعم جميل وقوام هش وطري وطريقة تجهيزها سريعة جدا وسهلة، ويمكننا أن نقدمها في خلال ساعة أو أقل ومن أكثر ما يميز الفطائر عن غيرها من المعجنات هي أن من الممكن أن يتم حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة، ومن أمثلة هذه الحشوات هي أنواع مختلفة من الجبن مثل الجبنة الرومي المبشورة والشيدر والموتزريلا وغيرهم بالإضافة إلى بعض الخضراوات مثل الفلفل الأخضر والزيتون، ويمكن أن يتم حشوها باللحمة المفرومة أو بالفراخ المفرومة وقد تتميز الفطائر بالعديد من الأشكال المختلفة فيتم تشكيلها على حسب الرغبة.

تتميز الفطائر المحشية بالكثير من الأشكال فهي قد تكون على شكل كور أو قوارب أو تكون على شكل مربعات وغير ذلك العديد، وتكون عجينة الفطائر سهلة جدا في عجنها ويمكننا أن نقوم بعمل الكثير من المعجنات المختلفة بإستخدام هذه العجينة، فهي تشبه كثيرا عجينة الكرواسون والباتيه ولكن الإختلاف يكون في الحشوات والشكل فقط.

مكونات الفطائر المحشية باللحمة المفرومة

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل المفروم

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم.

ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

طريقة عمل الفطائر المحشية باللحمة المفرومة