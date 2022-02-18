خلطة سحرية للتخلص من الشيب نهائيا وبمكون لن يخطر على بالك جربيها ومش حتندمي

الجميع معرض لظهور الشيب ويحدث ذلك بسبب عدة عوامل ومنها وجود عوامل وراثي مثل الأبوين أو بسبب كثرة الضغوط والتوتر والقلق، وظهور الشعر الأبيض يجعل السيدات تشعر بالحرج أمام الجميع ولذلك يلجأ البعض إلى صبغ الشعر سواء بالحنة أو غيرها وهذه الطريقة غير فعالة ونحن اليوم نقدم لكم خلطات مختلفة أثبتت فعالية كبيرة للتخلص من الشيب نهائيا تابعونا.

خلطات للتخلص من الشيب

زيت جوز الهند والليمون:

المكونات:

2 ملعقة من زيت جوز الهند الأصلي.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط المكونات مع بعض ثم ندهن الشعر بالكامل بهذا المزيج مع التدليك بحركات دائرية.

يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للتخلص من الشعر الأبيض.

2. أوراق الشاي المجففة والحناء:

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الحناء.

2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بنقع الحناء في كوب من الماء لمدة 8 ساعات بعد ذلك نغلي أوراق الشاي في الماء ثم يوضع جانبا حتى يختمر.

نعجن الحناء بماء الشاي ثم يضاف الليمون ونقلب حتى تصبح العجينة سهلة الفرد نضعها على الشعر بداية من الجذور.

نغطي الرأس بقبعة الاستحمام وتترك لمدة ساعة ثم تغسل بالماء الدافئ والشامبو وسوف تلاحظي نتيجة جيدة من أول مرة.

3. الحلبة:

المكونات:

ربع كوب من الحلبة.

نصف كوب زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع زيت جوز الهند في مقلاة ونرفعه على النار حتى الغليان ثم نضع بذور الحلبة لمدة 8 دقائق مع التقليب المستمر.

نترك الخليط جانبا عندما يبرد نزيل حبوب الحلبة وندهن فروة الرأس بهذا المزيج مع التدليك بحركات دائرية نغطي الشعر.

ثم نترك الزيت على الأقل 8 ساعات ويمكن عمله قبل الذهاب للنوم ثم يغسل بالماء والشامبو وللحصول على نتيجة فعالة تكرر الخلطة 3 مرات أسبوعيا.

التخلص من الشيب بالموز

المكونات:

ثمرة موز.

جزرة متوسطة.

2 ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة من زيت الزيتون الأصلي.

علبة زبادي طازجة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقطع الموز والجزر إلى مكعبات متساوية في الحجم ثم نغليها في كمية مناسبة من الماء ويوضع جانبا. عندما يبرد نضع الخليط في الخلاط مع المكونات التي توجد في الأعلى ونخفق للحصول على مزيج متجانس. يوزع على الشعر وفروة الرأس ثم يترك لمدة 45 دقيقة ويغسل بالماء والشامبو الخالي من الكبريت.

زيت السمسم للتخلص من الشيب نهائيا

نخلط 2 ملعقة من زيت السمسم مع كوب من الماء ونتركه لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يوضع الخليط على الشعر بداية من فروة الرأس.

احرصي على التدليك جيدا لكي يتغلل الخليط في بصيلات الشعر، تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا وسوف تلاحظي اختفاء الشعر الأبيض نهائيا.

نصائح للتخلص من الشيب