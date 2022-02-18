طريقة عمل القلقاس على أصوله بتكة بسيطة حاتخلي الطعم روعة أول مرة تدوقيه

يعتبر القلقاس من الخضروات التي يتم تناولها بكثرة ويحبها الكبار والأطفال بسبب طعمها اللذيذ وتوجد طرق مختلفة سواء كانت بالسلق أو الطماطم ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص، وهو يحتوي على عناصر غذائية هامة جسم الإنسان ومنها البوتاسيوم والمغنيسيوم ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل القلقاس بمكونات بسيطة فتابعونا.

طريقة عمل القلقاس

المكونات:

كيلو لحم ضاني.

كيلو قلقاس.

4 حزم من السلق.

سمنة.

5 فصوص ثوم مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

بصلة متوسطة.

ورق لورا.

حبهان.

طريقة التحضير:

في البداية يجب أن نقوم بسلق اللحم عن طريق وضعها في وعاء على النار به كمية مناسبة من الزيت أو السمنة ونشوحها جيدا. مع رشة من الفلفل الأسود ثم نضيف بصلة مقطعة مكعبات مع حبة من الطماطم ومكعب مرقة وورق لورا وحبهان. نتركها على نار متوسطة حتى تنضج بعد ذلك يقشر القلقاس ويقطع على شكل مكعبات صغيرة ثم يغسل بالماء الدافئ والبارد لكي يتم تنظيفه تماما. نصفي الشوربة من الخضار الذي يوجد بها ثم نضيف إليها القلقاس المقطع ونتركه على نار هادئة نضع مقلاة صغيرة على نار متوسطة. ونشوح الثوم المفروم في السمنة مع الكزبرة والسلق ونقلب المكونات جيدا حتى يقل حجمها ثم نتركها لمدة 20 دقيقة حتى ينضج. نضيف كوب من الشوربة على السلق ونضعه هذا الخليط على القلقاس ونتركه على النار حتى ينضج تماما ثم يقدم وهو ساخن. مع قطع اللحم المحمرة وأرز أبيض أو معمر وطبق سلطة خضراء كبير وبالهنا والشفا.

طريقة عمل القلقاس بالصلصه

المكونات:

كيلو قلقاس مقطع مكعبات.

3 أكواب عصير طماطم.

ملح وفلفل أسود.

كوب ونصف مرقة دجاج أو لحم.

بصلة كبيرة مفرومة.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونرفعه على النار مع السمنة ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل نضع نصف كمية الثوم ونقلب لمدة دقيقة. يوضع عصير الطماطم ونترك الصلصة لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك بعد ذلك يضاف القلقاس مع المرقة والملح والفلفل الأسود. نترك المكونات على نار هادئة حتى تنضج وفي وعاء أخر نذوب ملعقة من السمنة مع الثوم والكزبرة ونقلب حتى تصبح لون الثوم أصفر. نضع الطشة فوق القلقاس ونقلب لمدة دقيقة ثم يرفع من النار ويقدم مع أرز بالشعرية ودجاج محمر وبالهنا والشفا.

فوائد القلقاس