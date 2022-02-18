طريقة عمل لفائف خبز السمسم الطري الهش في البيت

هناك الكثير من أنواع المخبوزات التي لا تعد ولا تحصى، وتعتبر لفائف خبز السمسم من بين تلك الأنواع الشهية والتي تتمتع بطعم خطير للغاية، ويتميز خبز السمسم بقوامه الهش والطري، والذي يمكن تحضيره في وقت قليل للغاية، وتتميز تلك الوصفات بمكوناتها المتوفرة في البيت والغير مكلفة، ويمكن بكل سهولة وبخطوات بسيطة ليست معقدة كغيرها من الوصفات، إعدادها في البيت، وتقدم تلك الوصفة في وجبة الفور أو العشاء أو كوجبة خفيفة، كما يمكن وضعها في اللانش بوكس للطلاب في المدارس لكونها وجبة مشبعة متكاملة، تحتوي على الكثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم، ونطلعكم في هذا المقال الآن طريقة عمل لفائف خبز السمسم.

مكونات لفائف خبز السمسم

من أهم ما تتميز به وصفة لفائف خبز السمسم أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ومتواجدة في أي مطبخ، وهي وصفة يحتاج تحضيرها فقك لدقائق معدودة، وتحتاج إلى المكونات التالية:

مقدار 2 كوب دقيق.

نصف كوب لبن رايب.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة.

بيضة واحدة.

4 ملاعق كبيرة لبن بودر.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

سمسم محمص للوجه.

طريقة تحضير لفائف خبز السمسم الطري