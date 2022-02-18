طريقة تحضير دجاج سويت أند ساور مع النودلز الصيني في المنزل

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عمر شويل - جدة الدجاج سويت أند ساور من الأكلات المميزة جدًا والتي يتميز بها المطبخ الأسيوي، وهيذه الوصفة قد تحتاج بعض الوقت للتجهيز لكن النتيجة النهائية سوف تكون رائعة،وإليك طريقة تحضير دجاج أند ساور مثل المطاعم.

خطوات تجهيز الدجاج سويت آند ساور

المكونات

1/2 كيلو من صدور الدجاج المخلية.

ملعقة صغيرة كركم

زنجبيل.

5 ملعقة كبيرة دقيق( نقسمها 4 + 1)

5 ملعقة كبيرة نشاء (نقسمهم في الوصفة)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل ( أو سكر)

صويا صوص

4 ملعقة كبيرة كاتشب.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

فلفل ألوان مقطع لمكعبات

جزر مقطع إلى شرائح.

طريقة التحضير

لتجهيز الدجاج نقوم بتقطيع الصدور لمكعبات.

نتبلها بالملح والفلفل والكركم والزنجبيل، ثم نضيف النشا والدقيق ونقلب.

نضيف ربع كوب من الماء ونخلط المكونات جيدًا.

في طبق أخر نضيف باقي الدقيق مع النشاء مع قليل من الملح، ونخرج الدجاج من المزيج ونضعه في مزيج الدقيق حتى يكتسب طبقة إضافية، ونضع قطع الدجاج في طبق ونتركها قليلًا في الثلاجة.

نخرج الدجاج ونقوم بتحميره في زيت حار حتى نحصل على

نضيف السكر أو العسل في وعاء ونضع معه ملعقة كبيرة من الصويا صوص مع 4 ملاعق من الكاتشب، ونقلبهم جيدًا، ثم نضيف رشة ملح ورشة فلفل والخل.

نضع نصف ملعقة من النشاء في ربع كوب من الماء البارد ونقلب جيدًا حتى يذوب النشاء، ثم نضيفه للخليط.

نقلب المزيج جيدًا حتى يختلط النشاء مع باقي الصوص.

نجهز نصف كمية الخضروات، ونحضر طاسة على النار ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت، ثم نضيف ملعقة زنجبيل، ونقلب، ثم نضيف الخضروات ونقلبهم في الزيت لمدة دقيقتين تقريبًا، ثم نصب خليط الكاتشاب في الطاسة ونقلب.

نضيف الدجاج ونقلبه جيدًا حتى يتشرب طعم السويت أند ساور، ثم نرفعه من على النار بعد حوالي دقيقتين، وبذلك يكون الدجاج جاهز.

طريقة تحضير النودلز الصيني

لتحضير النودلز نجهز كمية مناسبة من الماء المغلي.

نضع النودلز في الماء، ونقوم بمزج ملعقة كبيرة من الكاتشب مع 4 ملعقة كبيرة من الصويا صوص وفلفل أسود وماء.

نقوم بإذابة 1/2 ملعقة نشاء في ربع كوب ماء أخر ونقلب.

نضع طاسة على النار ونضيف بها كمية قليلة من الزيت، ثم نضيف الثوم ونقلب، ونضيف قليل من الزنجبيل، ونقلب جيدًا.

نضيف باقي الخضروات للطاسة وبعد أن يغلي نكون قد قمنا بتصفية النودلز من الماء، ثم نضيفها للطاسة ونقلب، ونقدم النودلز مع الدجاج وبالهناء والشفاء.