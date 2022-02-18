نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. تنظيف الممبار من الزفارة بمكون عجيب هيجعلها ناصعة البياض هتنضفي 3 كيلو بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الممبار من الزفارة، من السهل الحصول على الممبار نظيف تماما، وخالي من أي مواد قد تكون عالقة بالنسيج الخاص به من خلال اتباع طرق بسيطة، وتلك الطرق نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن الطريقة التي يكون من السهل به تنظيف الممبار، وأهم ما يمكن اتباعه من خطوات للحصول على الممبار نقي وخالي تماما من أي روائح سيئة، وفيما يأتي توضيح لأهم المكونات التي تعزز من مستوى نظافة الممبار كما تعمل على تنقيته تماما وتخليصه من وجود أي شوائب وهذا ما ييسر بشكل كبير من حشوه وتسويته في أقل وقت ممكن.

تنظيف الممبار من الزفارة

من الممكن أن تقوم كل ربة منزل باستعمال الملح للحصول على أفضل نتيجة لتنظيف الممبار، وتنقيته من أي مواد قد تكون متراكمة على سطحه، ومن الممكن أن يستعمل الملح كمادة مطهرة ومعقمة، ومن الممكن الاعتماد عليها للتخلص من أي روائح للممبار سواء الضأن أو الممبار البقري، ومن خلال ما يلي نوضح أهم الخطوات لتنظيف الممبار.

خطوات تنظيف الممبار بواسطة الملح

من بين أهم الخطوات التي من خلالها يسهل التنظيف الجيد للممبار ما يلي:

يتم غسل الممبار باستعمال الماء الجاري.

يوضع في وعاء ملائم وتتم تصفيته تماما من الماء.

استخدمي نصف كوب من الملح وقومي بفركه بشكل جيد.

اغسلي الممبار بعد ذلك تحت الماء الجاري ويتم نقع الممبار في الوعاء الملائم.

يوضع بماء النقع الفاتر القليل من الملح والليمون والخل.

طريقة تنظيف الممبار بكيس من البيكينج بودر

من أفضل الطرق لتنظيف الممبار وتعقيمه تلك الطريقة المميزة:

نقوم بغسل الممبار واستعمال كيس من البيكينج بودر مع نصف كوب من الخل.

لا بد وأن تبقى تلك الخلطة على الممبار حوالي ربع ساعة، ومن ثم يتم غسل الممبار جيدا بالماء.

يستعمل الممبار بعد أن يتم نقعه بالماء الفاتر مع كمية مناسبة من الماء الفاتر، ومن الممكن أن يستعمل قشر الليمون لنقع الممبار وتخليصه من أي روائح نفاذة، وبعدها يستعمل بسهولة.

طريقة عمل حشوة الممبار

يمكن عمل حشوة الممبار بكل سهولة عن طريق الأرز الأبيض المضاف إليه الطماطم وبعض البهارات والبصل والكزبرة مثل تتبيلة المحشي الكرنب وورق العنب لكن يجب أن يكون الخليط غير متماسك لسهولة الحشو كما يجب عند إضافة الحشو للممبار عدم زيادة الحشو لان هذا سوف يؤدي إلى انفجار حبه الممبار.