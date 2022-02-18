نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ بسبوسة شرقية بالسمن البلدي والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وبأقل تكلفة في المقال التالي
البسبوسة الشرقية بالسمن البلدي والمكسرات من أطعم وأشهي أنواع الحلويات الشرقية والمنتشرة في كل محلات الحلويات، والتي يتم تناولها في أي وقت وخاصة في فصل الشتاء، وهي محبوبة ومرغوبة لغالبية الأفراد وخاصتا الأطفال يحبونها بشكل كبير والكبار أيضا يحبون تناولها، والبسوسة لها الكثير من الفؤائد الصحية والتي تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، والبسبوسة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة، وكما يحبها بشكل كبير السيدات لذلك يسارعون في البحث عن أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالسمن البلدي، وتعتبر من أحلي وألذ الحلويات الشرقية والتي يتم عملها في المنزل وبأقل تكلفة، وكما أن البسبوسة مكوناتها موجودة غالبية المنازل، كما أن طريقة عملها سهلة وصحية وأفضل من شرائها من محلات الحلويات لان عملها بالمنزل يعطينا طعم رائع وشهي لأحلي بسبوسة بالمكسرات.
طريقة عمل البسبوسة بالسمن البلدي وبالمكسرات
المكونات
- كوبان من مسحوق البسبوسة.
- ربع كوب من السكر.
- ربع كوب من جوز الهند الناعم.
- علبتين من الزبادي.
- نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي.
- ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.
- مكسرات حسب الرغبة.
- مكونات عمل الشربات
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- قبل البدء في طريقة عمل بسبوسة بالسمن يجب علينا أن تحضري الشربات أولا لكي يبرد تماما.
- يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.
- نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوبان من مسحوق البسبوسة وريع كوب من السكر وربع كوب من جوز الهند الناعم ونضيف إليه نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي ثم نضيف إليه علبتين من الزبادي وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقوم بعجنهم جيدا حتي تتماسك البسبوسة.
- نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال ويجب دهنها من جميع الجوانب ونقوم بوضع عجينة البسبوسة التي تم عجنيها جيدا ونقوم بفرد البسبوسة بالسمن في الصينية حتي تصيح متساوية ونضع من فوقها الفول السوداني أو الفستق، أو البندق.
- نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك نقوم بإخراج هذه الصينية من الفرن بعد أن تعطينا اللون الذهبي ثم نقوم بإضافة الشربات أو العسل حسب الرغبة المطلوبة وبعد ذلك نقوم بتغطيتها بورق الالمونيوم ونتركها حتي تبرد تماما.
- وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ