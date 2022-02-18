ألذ بسبوسة شرقية بالسمن البلدي والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وبأقل تكلفة

البسبوسة الشرقية بالسمن البلدي والمكسرات من أطعم وأشهي أنواع الحلويات الشرقية والمنتشرة في كل محلات الحلويات، والتي يتم تناولها في أي وقت وخاصة في فصل الشتاء، وهي محبوبة ومرغوبة لغالبية الأفراد وخاصتا الأطفال يحبونها بشكل كبير والكبار أيضا يحبون تناولها، والبسوسة لها الكثير من الفؤائد الصحية والتي تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، والبسبوسة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة، وكما يحبها بشكل كبير السيدات لذلك يسارعون في البحث عن أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالسمن البلدي، وتعتبر من أحلي وألذ الحلويات الشرقية والتي يتم عملها في المنزل وبأقل تكلفة، وكما أن البسبوسة مكوناتها موجودة غالبية المنازل، كما أن طريقة عملها سهلة وصحية وأفضل من شرائها من محلات الحلويات لان عملها بالمنزل يعطينا طعم رائع وشهي لأحلي بسبوسة بالمكسرات.

طريقة عمل البسبوسة بالسمن البلدي وبالمكسرات

المكونات

كوبان من مسحوق البسبوسة.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

علبتين من الزبادي.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي.

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.

مكسرات حسب الرغبة.

مكونات عمل الشربات

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير