بكيلو حليب أعملي الجبنة الرومي على أصولها في البيت بمكونات غير مكلفة بطريقة المصانع وتحدي

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طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت، تعتبر إيطاليا من أشهر الدول التي تقوم بتصنيع الجبنة الرومي ومدينة سردينا هي التي تقوم بتصنيعه داخل إيطاليا، ويتم تصنيع الجبنة الرومي من خلال حليب البقر أو الغنم والرومان هم أول من قاموا بتصنيع الجبنة الرومي لذلك تسمى على اسم مشتق منهم، كما يتم تصنيف الجبنة الرومي من انواع الجبن المالحة والتي يعتبر بديل لجبن الباراميزان.
فوائد الجبنة الرومي
تمتلك الجبنة الرومي الكثير من الفوائد التي تجعلها مميزة عن باقي أنواع الجبن الأخرى، ويحتوي الجبنة الرومي على حمض الاوميغا الغير مشبع وحمض اللينوليك، ومن فوائد الجبنة الرومي ما يلي:
- تساعد في محاربة أمراض السرطان.
- تعمل على تجنب أمراض السكر والقلب، كما أنه يمنع تصلب الشرايين.
- وتقوم أيضاً بتخفيف مستوى الكولسترول الغير مفيد في جسم الإنسان.
- تزيد من مناعة الجسم، وتقوم بالحفاظ على انسجه العضلات أيضاً.
طريقة عمل الجبنة الرومي
يمكن عمل الجبنة الرومي في المنزل بسهولة عند اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- لتر من الحليب السائل كامل الدسم.
- كوب ونصف من لبن الزبادي.
- ربع كوب من القشطة.
- معلقة صغيرة من الملح.
- معلقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ربع كوب من ماء الثلج.
طريقة تحضير:
- نحضر وعاء عميق ثم نضع فيه الحليب على نار متوسطة ونتركه حتى بغلي جيداً، ثم بعد ذلك نضيف اليه الزبادي ونقوم بتحريك الخليط بكل الجهات لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- ثم بعد ذلك نضع على الخليط القشطة ونستمر بالتقليب جيداً، ثم في كوب من الماء المثلج نقوم بتذويب الفلفل الأسود والملح ثم نضيفه بعد ذلك الي الخليط ونستمر في تقليب الخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- ثم بعد ذلك نضع خليط على الحليب في شاشية ونضع الشاشية على مصفاة لمدة يوم بأكمله ونضع وعاء كبير تحت المصفاة، ثم نقوم بتغير الشاشية ونضع الخليط في المصفاة لمدة يوم كامل آخر.
- نقوم بتكرار هذه الخطوة لمدة يومين اخرين، ثم بعد ذلك نقوم بتفقد الخليط الموجود في الشاشية اذا كان الخليط صلب إذا الجبنة الرومي جاهزة، وإذا كان طري نتركه لمدة اخوي في المصفاة حتى يتخلص من جميع الماء الموجود فيه.
- ثم بعد ذلك نخرج الجبنة الرومي من الشاشية ونضعه داخل برطمان ونحتفظ به في الثلاجة حتى نقوم باستخدامه.
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