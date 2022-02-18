طريقة عمل السبانخ باللحمة على اصولها بالطريقة المصرية ألذ أكلة بجانب المحاشي

السبانخ من أحلى وألذ الخضراوات والتي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم وصحة الإنسان نظرا لإحتوائها على البروتينات والفيتامينات وأنها غنية جدا بالحديد والكالسيوم، وهي مفيدة جدا بالنسبة للأطفال وقد تتميز السبانخ بأنها لذيذة ولها مذاق رائع ومميزة أيضا بلونها الأخضر الجذاب ويمكننا أن نقوم بتجهيزها في أسرع وقت فهي لا تتطلب إلى جهد أو وقت لتقديمها، وأن السبانخ قد تتوافر بكثرة في فصل الشتاء ويتم شرائها بأسعار متوسطة وعادة نتناولها في وجبة الغذاء.

مكونات السبانخ باللحمة

نصف كيلو من السبانخ.

نصف كيلو من اللحمة.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كيلو من البصل.

كوبان كبيران من عصير الطماطم.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز المصري.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

رشة من السكر.

ثلاث فصوص من الحبهان.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

طريقة عمل السبانخ باللحمة