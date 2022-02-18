مس هتشتري الإندومي تاني.. طريقة عمل الاندومي في البيت بطريقة صحية بأطعمة مختلفة بنفس طعم الجاهز

قد لا تجد طفلًا في هذا العالم لا يحب تناول ‏الأندومي وهو أحد الوجبات السريعة التي يحب الأطفال تناولها تشبه هذه الوجبة المكرونة كثيرا لكنها تعد من الوجبات المصنعة ‏التي تحتوي على العديد من المواد الحافظة والمواد الكيميائية حتى تبقى لوقت طويل ولكن في نفس الوقت فهي لها سعر اقتصادي ويحب الأطفال تناولها بسبب أنها سريعة التحضير واقتصادية السعر وبسبب العديد من المميزات الأخرى ولكن كل هذه المميزات لا تمثل أي شيء مقابل الأضرار التي تحدث بسبب تناول الأندومي خصوصا الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الأندومي لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الطرق التي يمكن استخدامها حتى نحصل على نفسه طعم الأندومي الذي نقوم بشرائها من الخارج وفي نفس الوقت يكون هذا الأندومي صحي ويتم إعداد واستخدام مكونات طبيعية موجود لدينا في المنزل سنتحدث خلال هذا المقال عن مكونات الأندومي الطريقة التي يتم من خلال إعداد الأندومي.

مكونات طريقة عمل الأندومي في البيت

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فيما يلي نتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الأندومي في المنزل وهذه المكونات تساعد على إعطاء نفس طعم الأندومي الذي نشتري من الخارج ولكنها أيضا تكون ألذ منها طعم مختلف في ما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات وهي:

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كيلو من المكرونة الطويلة

ملعقة من بودرة الثوم

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من الملح

ثلاث مكعبات من مرق الدجاج

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي

طريقة عمل الأندومي في البيت

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فيما يلي نتحدث عن الطريقة والخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الأندومي في المنزل بطريقة سريعة وفي نفس الوقت يكون له طعم لذيذ وهذه الخطوات هي:

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نحضر قدر نضع فيه كمية من الماء حتى يصل هذا القدر إلى مرحلة الغليان بعد ذلك نضيف له الملح والفلفل الاسود ومكعب من مرق الدجاج ثم نضيف المكرونة داخل هذا القدر وهو يغلي بعد ذلك نقوم بتهدئة النار وترك المكرونة داخل هذا القدر.

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‏ في الخطوة التالية نحضر طاسة أخرى نضع فيها زيت نباتي ونضيف له مكعبين من مرق الدجاج مع بودرة الثوم ونبدأ في تحريك هذه المكونات حتى يصبح لها لون ذهبي.

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‏ بعد ذلك نقوم بتصفية المكرونة جيدا ونضيف لها هذا الخليط ونقوم بتحريك المكونات جيدا حتى نحصل على نفس قوام الأندومي تماما و يتم تناول هذا الخليط نجد في نفس طعم الأندومي الذي نحصل عليه من الخارج

الأندومي من الاكلات التي يعشقها الاطفال ولكن تحتوي على مواد كيميائية وتخاف كثيرا الأمهات على أبنائهم وتحاول عمل الاندومي البيتي بكل النكهات وأصبح الأمر سهل يمكن عمل الاندومي في البيت مثل الجاهزة بنفس الأطعمة والنكهات المختلفة وباطعمة مختلفة وهذا يساعدك في عمل ألذ اندومي في البيت باستعمال مكونات إقتصادية تساعدك