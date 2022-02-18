كب كيك هش غرقانة صوص شكولاتة بمكونات اقتصادية

كب الكيك بالشوكولاتة، يعتبر الكب كيك بالشوكولاتة من الحلوى اللذيذة التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير فيتم تحضير الكب كيك بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير كبك الكيك بالشوكولاتة.

خطوات تحضير كب كيك بالشوكولاتة:

يتم تحضير كبك الكيك بالشوكولاتة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:

كأس ونصف من الدقيق المنخول.

كأس ونصف من السكر البودرة.

ربع كأس من الزبدة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كأس من الحليب السائل.

كأس إلا ربع من بودرة الكاكاو.

ملعقة إلا ربع من الفانيليا.

رشة من الملح.

خطوات تحضير الكب كيك بالشوكولاتة:

يتم تحضير الكب كيك بالشوكولاتة بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الدقيق والكاكاو والملح والبيكنج بودر ويتم خلطهم سويًا ثم يتم تركهم جانبًا. الحصول على إناء الخلط ثم يتم وضع فيه الزبدة والسكر ويتم التقليب لحين أن يتشكل لديكم خليط كريمي ثم يتم إضافة البيض بصورة تدريجية ثم الفانيليا ثم يتم الاستمرار في الخلط. بعد ذلك يتم إضافة خليط الدقيق بالتدريج اثناء الخلط ثم يتم إضافة الحليب مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتشكل لديكم خليط متجانس. بعد ذلك يتم وضع الخليط في صينية مغطاة بورق الزبدة ثم يتم خبزها في الفرن وتركهم لمدة ربع ساعة.

مقادير تحضير كب الكيك بالشوكولاتة البيضاء:

كأس من الدقيق.

كأس وربع من الحليب.

ربع كأس من الزبدة.

بيضتان.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتان من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز.

ربع كأس من الشوكولاتة بيضاء مذابة.

خطوات تحضير كب كيك الشوكولاتة البيضاء: