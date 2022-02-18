نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري الجاهزة تاني.. الجبنة الرومي الاقتصادية في البيت بكيلو لبن هتعملي 2 كيلو جبنة أحلي من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت من أهم المكونات المتميزة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في البيت بأقل الإمكانات حيث أن الطريقة التي من خلالها من الممكن أن تقومي بالتحضير لنوع الجبن الرومي وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تقومي باستعمالها لتحضير الجبن الرومي بأقل الإمكانات، وفيما يأتي المزيد من خطوات التحضير للوصفة.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت من أهم ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من ربات المنزل، ومن خلال الاستعمال لمكون الحليب عالي الدسم من السهل عليك أن تحصلي على أفضل نوع من أنواع الأجبان سهلة التحضير في البيت، ومن خلال الآتي نعرض لك أهم ما يجب أن يستعمل من مكونات تساعد في الحصول على الجبن الرومي وفي خلال وقت قصير، وبالنسبة للمقادير فهي كما يلي:

مقادير لعمل الجبنة الرومي في البيت

من أهم المقادير والتي من الممكن أن تقومي باستهلاكها واستغلالها لعمل الجبن الرومي ما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من الحليب.

ربع كوب من الزبادي.

ملعقتان من الحليب الرائب.

ملعقة من المحل.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الليمون.

طريقة التحضير لوصفة الجبن الرومي

أسهل الطرق التي من الممكن أن تعتمدي عليها هي تلك الطريقة المقبلة والتي من خلالها سيكون من السهل أن تستخدميها في عمل حشوات السندويتشات، ومن أهم الخطوات التحضيرية ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون بغلي الحليب ومن ثم يتم تهدئة النار.

ضعي مكون الحليب الرائب مع الزبادي، واخلطي جيدا.

أضيفي الليمون مع الخل وستلاحظين تكون تكتلات الحليب.

أضيفي بقية المكونات.

من السهل بعد ذلك أن تقومي بالتصفية للمكونات المتجبنة في شاش رقيق.

التخلص نهائيا من أي تواجد للسوائل ومن ثم ستجدي أن الجبن يقطع بمنتهى السهولة.

بعد أن تقومي بالتقطيع للجبن الرومي عليك حفظها بعلبة محكمة واستعمالها عند الحاجة.

الجبنة الرومي من ألذ أنواع الجبن الموجودة والتي يجب تناولها الكبار والصغار والحصول على جبنة رومي مثل المحلات سهل جدا بإستخدام الحليب يمكن عمل تلاته كيلو جبنه رومي من كيلو لبن فقط والحصول على طعم المصانع بدون تكاليف تذكر وهذا يجعل الجبنة الرومي لذيذ ورائع باستخدام مكونات في مطبخك وهو اللبن وقد وضحنا طريقة التحضير الصحيحة الموجودة لعمل الج