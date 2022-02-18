نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين اعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بمكونين فقط بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الموتزريلا من أهم ما تبحث عنه كل أم لديها لرغبة أن تقوم بعمل أفضل أنواع الأجبان المستخدمة في عمل أشهى أنواع البيتزا للأطفال، والتي يفضلون الجبن الموتزريلا المطاطية القوام، وهذا ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة، حيث تعتبر نوعية الجبن الموتزريلا من أكثر الأجبان ذات القوام والمكونات المميزة، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات التي لا بد من الاستعانة بها لتحضير الجبن الموتزريلا، مع توضيح أهم الخطوات التي لا بد من تحضيرها لعمل أفضل نوع من الجبن من نوع موتزريلا المطاطية المميزة.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا

الطريقة التي من الممكن بها عمل الجبنة الموتزريلا تعتبر من الطرق المثل والتي لها أهمية في التحضر لنوع الجبن الموتزريلا بالطريقة والخطوات التي تتلاءم مع مختلف ربات البيوت، حيث أن الطريقة لا تمثل في خطوات أي صعوبة ونقدم المكونات وأهم الخطوات لعمل الجبن في البيت دون عناء، وتلك الوصفة لا تأخذ من ربة البيت الوقت الطويل، وفيما يأتي أهم المكونات الأساسية والتي من دونها لن تتم الوصفة بنجاح:

مكونات لعمل الجبنة الموتزريلا

أفضل المكونات التي من الممكن عن طريقها عمل وتحضير نوع الموتزريلا بالوصفة الأصلية ما يأتي:

لتر من الحليب.

ربع كوب خل.

ملعقة من الليمون.

ربع كوب نشا.

طريقة التحضير للوصفة

من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها أن تقومي بعمل أفضل نوع موتزريلا مطاطية يفضل تناولها الجميع في وصفات البيتزا والفطائر وأنواع المعجنات المميزة، وفيما يلي أهم الخطوات التحضيرية البسيطة للموتزريلا:

قومي بوضع اللبن في القدر الملائم.

ضعي الليمون مع الخل في قدر الحليب أثناء الغليان واستمري في التقليب حتى لا تحترق المكونات المتجبنة.

التقليب باستمرار يجعل المكونات المطاطية من الحليب تظهر ويتم تجميعها.

ارفعي الإناء من فوق النار وبعد ذلك قومي بالتصفية للجبن وهذا ما يكون باستعمال الشاش والتصفية التامة وتشكيلها ووضعها في الفريزر لتتجمد.

قومي ببشر الجبن الموتزريلا حتى يتم استعمالها بعد ذلك في إعداد البيتزا والفطائر المختلفة.

الجبنة الموتزريلا من أكثر أنواع الأجبان التي يتناولها الكثير وخصوصا الاطفال يحبون تناولها كثيرا ويمكن تحضير الجبنة الموتزريلا في البيت مثل المطاعم والمحلات باستخدام مكونات إقتصادية تساعدك على عمل جبنة مطاطية نستخدم في للبيتزا ولعمل باقي المعجنات بسهولة وبدون تكاليف تذكر يمكن عمل احلي جبنة موتزيلا بالحليب فقط وتصبح جاهزة تماما مثل المطاعم