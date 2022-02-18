نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك أكثر من 20 كيلو هتقشريهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ، من أهم المكونات المطبخية، والتي من الممكن أن يتم تقشيرها في أثقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الطرق التي من الممكن أن تساعد كل ربة منزل في أن تحصل على الثوم مقشر وجاهز تماما على الاستعمال، حيث تتنوع الطرق والحيل المطبخية والتي من الممكن أن تسهل من الحصول على الثوم مقشر وجاهز للاستعمال.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

الثوم يعد من بين أهم المكونات المطبخية والتي من الممكن أن يتم إدخالها بالوصفات المتعددة وبالأخص الوصفات المطبخية للطهي الشرقي وعلى وجه الخصوص وصفات المطبخ المصري، والتي تعتبر معظمها في حاجة إلى الإضافة لفصوص الثوم بكميات تعد متفاوتة، ونبات الثوم علاوة على طعمه المميز والنفاذ فله العديد من الفوائد، ومن أهمها أنه يحوي العديد من المواد المضادة للأكسدة ومضادات الفيروسات، ومن خلال ما يلي نوضح أهم الطرق للتقشير.

طريقة تقشير الثوم باستخدام السكين

من الممكن أن يتم التقشير للثوم من خلال الاستعانة بالنصل للسكين حيث يتم وضع الثوم على الفلانشة ويتم الضغط على الثوم بنصل السكين فيتقشر الثوم سريعا.

استعمال الماء لتقشير الثوم

أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم التقشير وبسرعة مذهلة للثوم هي الطريقة التي تعتمد على الماء في التقشير لأي كمية من الثوم، ومن خلال الخطوات الآتية يكون من السهل الحصول على الثوم مقشر وفي أقل وقت ممكن.

يتم إحضار الكمية المراد تقشيرها من الثوم.

تفكيك فصوص الثوم تماما ووضعها بوعاء عميق به كمية مناسبة من الماء.

النقع يكون بالماء البارد أو الساخن.

تصفية الثوم وإزالة القشور بكل سهولة.

استعمال الكيس البلاستيك لتقشير الثوم

يتم تفكيك فصوص الثوم تماما لسهولة التقشير للثوم.

وضع الثوم في كيس من البلاستيك مع إحكام الغلق للكيس.

استعمال المطرقة مع الطرق الخفيف على فصوص الثوم، وبالتالي يكون من السهل تقشيره.

استعمال البرطمان في التقشير

نضع كمية الثوم المطلوب تقشيرها بالبرطمان.

إحكام الغلق له بشكل جيد.

إحكام الغلق له بشكل جيد. الرج للبرطمان خمس دقائق ومن ثم يقشر الثوم سريعا.

تقشير الثوم يعتبر من أكبر الصعوبات التي تواجه كل ربه منزل لان يحتاج في تفصيصه الكثير من الوقت والجهد فأغلب السيدات تبحث عن طريقة سهلة لتفصيص الثوم بسرعة فقد قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طرق مختلفة لتقشير الثوم بكل سهولة بدون اي مجهود حتي لو أكثر من 3 كيلو.