وشك هينور.. بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة بمكونات طبيعية 100% 

كريم أساس طبيعي أفل أنواع المستحضرات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في البيت بمنتهى السهولة، حيث أن تلك التركيبة الطبيعية التي نتعرف عليها من خلال ما يلي تعتبر من بين أهم التركيبات التي من الممكن أن يتم تطبيقها على الوجه بمنتهى السهولة، وتعد من أقوى أنواع الكريمات التي لها القدرة على أن تخفي عيوب الجلد تماما وتخلص من تواجد التجاعيد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن نحصل عليها وتتوفر بالمنزل ومن السهل مزجها للحصول على أفضل خليط طبيعي كريم سهل التطبيق على البشرة.

مكونات إعداد كريم أساس طبيعي في البيت

الكريم الطبيعي للأساس من الممكن أن يتم تحضيره من خلال الاستعانة بمكونات مميزة ومن السهل الاعتماد على تلك المكونات للحصول على تركيبة تعالج عيوب البشرة كما تعد معالجة للجفاف وتزيل أي أثر من آثار الحبوب أو الكلف أو التصبغ، ومن خلال الآتي نقدم أهم المكونات التي تعمل على إنارة لوجه وتصلح كقاعدة ممتازة حتى يتم تطبيق مساحيق التجميل عليها، من أفضل المكونات التي من الممكن أن يستعان بها لعمل أفل تركيبة كريمية فعالة للقضاء على بقع الوجه وزيادة نضارته ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من أي نوع كريم مرطب.

بملعقة نشا طريقة عمل كريم أساس طبيعي

من الممكن أن يتم عمل تركيبة كريم الأساس الطبيعية من خلال اتباع الخطوات الآتية: