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عمر شويل - جدة طريقة تحضير خبز الثوم والجبنه اللذيذ و السريعة مثل المطاعم بمكونات اقتصادية - ثقفني
خبز الثوم و الجبنة هذا النوع من الخبز من ألذ وأطعم المخبوزات التي تستطيعين تحضيرها من المنزل و الابتعاد عن شراءه من الأفران أو الذهاب إلى المطاعم لتناول، حيث يقدم دائما هذا الخبز في المطاعم كمقبلات و يقدم بجانب أطباق الشوربة والصلصات، كما يمكنك تحضيره للمدارس يستطيع أطفالك أخذه معهم في اللانش بوكس، وسنقدم لكم خطوات تحضيرها بداية من تحضير الخبز وطريقة أضافة الحشو الثوم و الجبنة.
مكونات خبز بالثوم والجبنة
يمكنك استخدام الخبز الفرنسي فهي تحضير هذا الخبز اللذيذ ولكننا حرصنا على تقديم طريقة تحضيره بدلا من شرائها من الخارج، و سنبدأ بتقديم مكونات العجينة وهي:
- 4 أكواب من الدقيق الأبيض.
- معلقة كبيرة خميرة.
- نصف معلقة صغيرة ملح.
- معلقة كبيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الريحان.
- ماء دافئ للعجن.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.
الحشو
- 3 معالق كبيرة من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.
- 2 معلقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- كوب من الجبنة الموتزاريلا و الشيدر.
طريقة تحضير الخبز بالثوم والجبنة
- في البداية نقوم بتحضير الخبز نقوم بوضع الدقيق و و الخميرة و السكر والملح في بولة كبيرة أو في العجان ونقوم بخلطهم مع بعضهم.
- ثم نقوم بإضافة الريحان والزعتر ونقلبهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج على العجينة مع التقليب حتى تتشرب العجينة من الماء التي تحتاجها.
- نبدأ في عجن عجينة الخبز باليد أو في العجان حتى تحصلي على عجينة لينة و طرية.
- نتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.
- نفرد العجينة على سطح الرخامة مع رش القليل من الدقيق لكى لا تلتصق.
- ثم نقوم بلفها على شكل اسطوانة و نقوم بتقطيعها شرائح رفيعة و نرصها في صينية الفرن المدهونة بالزيت.
- ندخلها الفرن حتى تتحمص وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ.
- نخلط الزبدة مع الثوم والبقدونس مع بعضهم حتى يمتزجا.
- بعد ذلك بالفرشاة نوزع خليط الثوم على شرائح الخبز و نقوم بتوزيع القليل من الجبن على قطع الخبز.
- ندخلها الفرن مرة ثانية حتى تسيح الجبن.
- ثم نخرجها من الفرن ثم نتركها حتى تهدأ و تقدم إلي الطعام بجانب الصوصات بالصحة والهنا.
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