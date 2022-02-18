اصنعي بنفسك الكولاجين الطبيعي للتخلص من التجاعيد وشد الوجه

يعتبر مكون الكولاجين الطبيعي الذي تحتوي عليه البشرة بداية من الطفولة من يجعل بشرة الأطفال ناعمة وخالية من العيوب والبقع السوداء ولكن يبدأ الكولاجين الطبيعي ينخفض تدريجياً بمرور السن عند العشرين عام يبدأ بشكل طفيف حتى التقدم بالعمر تدريجياً مما يجعل الكثير من الفتيات والسيدات تعاني من بهتان البشرة وعدم النضارة الطبيعية التي كانت تتمتع بها من قبل مما يجعل الكثير من الفتيات تقوم بالبحث عن طرق علاجية خاصة أن البشرة هي التي تهتم بها السيدات بشكل كبير دون عن باقي الجلد ويعتبر الكولاجين العلاجي من الأشياء العلاجية الباهظة الثمن التي لا تستطيع جميع السيدات إمكانية شرائها لذلك نقدم لكم الحل البديل الذي يساعد على نضارة البشرة وهو تحضير الكولاجين في المنزل والتعرف على خطوات التحضير يمكنكم متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير مكون الكولاجين لنضارة البشرة

مكونات التحضير:

قطرات من الفيتامين السائل E

ثلاث ملاعق من زيت الورد الخالي من الروائح.

قطرات من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الطبيعي.

مقدار مناسب من العسل الأبيض الطبيعي.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر الأبيض الخالي من الألوان.

طريقة التحضير: