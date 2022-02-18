حضرى البسكويت المالح فى المنزل بنفسك بابسط المكونات

البسكويت المالح يعتبر من أكثر الأشياء المحببة لدى الجميع الصغار والكبار أيضاً حيث أنه محبب اكله فى اى وقت لانه خفيف على المعدة ولذيذ المذاق ومسلى أيضاً فبدلاً من أن يشتريه الأشخاص من الأسواق بكثير من الأموال تلجأ ربات البيوت إلى البحث عن طرق لتحضيره فى المنزل على الانترنت لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة سهلة وسريعة يمكنك بها تحضير البسكويت المملح فى المنزل ومعكى خطوة بخطوة إليكم الطريقة.

طريقة عمل البسكويت المملح فى المنزل

مكونات الوصفة:

كأس كبير من الدقيق الابيض .

ثلاثة ملاعق من الحليب السائل حسب الرغبة “ملعقة كبيرة الحجم”.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتى.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

ثلاث ملاعق من الزبدة المذابة “ملعقة كبيرة الحجم”.

نضع ملعقة من مسحوق البيكينج بودر “ملعقة صغيرة الحجم”.

نصف ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة الحجم”.

ربع ملعقة من السكر “ملعقة صغيرة الحجم”.

كمية صغيرة من الملح الخشن.

طريقة تحضير الوصفة: