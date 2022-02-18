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عمر شويل - جدة حضرى البسكويت المالح فى المنزل بنفسك بابسط المكونات - ثقفني
البسكويت المالح يعتبر من أكثر الأشياء المحببة لدى الجميع الصغار والكبار أيضاً حيث أنه محبب اكله فى اى وقت لانه خفيف على المعدة ولذيذ المذاق ومسلى أيضاً فبدلاً من أن يشتريه الأشخاص من الأسواق بكثير من الأموال تلجأ ربات البيوت إلى البحث عن طرق لتحضيره فى المنزل على الانترنت لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة سهلة وسريعة يمكنك بها تحضير البسكويت المملح فى المنزل ومعكى خطوة بخطوة إليكم الطريقة.
طريقة عمل البسكويت المملح فى المنزل
مكونات الوصفة:
- كأس كبير من الدقيق الابيض .
- ثلاثة ملاعق من الحليب السائل حسب الرغبة “ملعقة كبيرة الحجم”.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتى.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.
- ثلاث ملاعق من الزبدة المذابة “ملعقة كبيرة الحجم”.
- نضع ملعقة من مسحوق البيكينج بودر “ملعقة صغيرة الحجم”.
- نصف ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة الحجم”.
- ربع ملعقة من السكر “ملعقة صغيرة الحجم”.
- كمية صغيرة من الملح الخشن.
طريقة تحضير الوصفة:
- نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ونضع فيه كوب كبير من الدقيق الابيض المنخول ونصف ملعقة من الملح وربع ملعقة من السكر وملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر ونقوم بتقليب المكونات الجافة مع بعضها البعض جيداً.
- نقوم بإضافة ثلاثة ملاعق من الزيت النباتي وثلاث ملاعق من الزبدة ونقلبهم جيداً ونقوم بفركهم باستخدام اليدين.
- نقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل وثلاث ملاعق أخرى من اللبن ثم نقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى يصبح لدينا عجينة لينة متماسكة.
- سوف نحتاج إلى سطح صلب ونقوم بسكب القليل من الطحين علي هذا السطح ونقوم بوضع العجينة عليه وفردها باستخدام النشابة ثم نقطعها مستطيلات متساوية من شكل البسكويت أو يمكن تشكيلها حسب الرغبة ويمكن استخدام قطاعة البسكويت لتسهل عملية التقطيع.
- نقوم بإحضار صينية الفرن ورص قطع البسكويت عليها ودهن سطحها بالحليب ثم نضع الملح الخشن فوقها.
- نقوم بإدخالها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الصينية فى الرف الاوسط حتى يتحمر البسكويت من الاسفل والأعلى .
- نقوم بإخراجه بعد أن يتحمر ونتركه يبرد قليلاً ثم نقوم بتقديمه.
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