نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي كيكة الرواني الأصلية الهشه بالزبادي بطريقة سهلة في المنزل في المقال التالي
تعد كيكه البسبوسة بالزبادي الصحية تقدم في المناسبات المختلفة أو تقدم على العشاء وكما أنها تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار ويقبل عليها الجميع، ولذلك لأنها تمتلك الكثير من الفوائد المتعدده لاحتوائها على الزبادي لانه يمد الجسم بالطاقة الازمة بالإضافة إلى ذلك يعزز صحه القلب ويحتوي أيضا على المعادن الضرورية لصحة الجسم وكما تتميز كيكة البسبوسة بالزبادي اللذيذة بسهولة وسرعة تحضيرها في البيت ومكوناتها موجودة في كل مطبخ، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة البسبوسة بالزبادي بطريقة مضمونة واقتصادية وبطريقه سهلة أيضا في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كيكة البسبوسة بالزبادي
المكونات:
- كوب من السميد الناعم.
- كوب من السميد الخشن.
- كوب من السكر الناعم.
- كوب ونصف من جوز الهند.
- كوب ونصف من لبن الزبادي.
- ثلاثة أرباع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من خلاصة فانيليا.
- ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق بيكنج بودر.
- عدد بيضة واحدة.
- كمية من الفستق الحلبي للتزيين.
- أثنين كوب من الشربات.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم ضعي فيه كوب من السميد الناعم مع كوب من السميد الخشن ويضاف إليهم كوب من السكر الناعم وكوب ونصف من جوز الهند وملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة ونصف كبيرة من مسحوق البيكنج بودر ثم بعد ذلك أخلطي المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر مناسب ثم ضعي فيه عدد بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة صغيرة من خلاصة فانيليا ويضاف إليهم ثلاث أرباع كوب من الزيت النباتي وعدد بيض واحدة ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب ونصف من لبن الزبادي واخفقي المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- الخطوة الثالثة قومي بإضافة خليط السميد على خليط البيض وقلبيهم جيداً ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة مدهونة بالطحينة ثم ضعي القليل من الفستق الحلبي ثم قومي بسكب المزيج وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن محمي مسبقاً على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة حتى تنضج تماماً وتحمر من الأطراف ثم بعد ذلك قومي بإضافة الشربات الجاهز فوق صينية كيكة البسبوسة عند خروجها من الفرن ثم زينيها بالفستق الحلبي وبعد ذلك أصبحت صينية كيك البسبوسة بالزبادي جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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