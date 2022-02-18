اعملي كيكة الرواني الأصلية الهشه بالزبادي بطريقة سهلة في المنزل

تعد كيكه البسبوسة بالزبادي الصحية تقدم في المناسبات المختلفة أو تقدم على العشاء وكما أنها تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار ويقبل عليها الجميع، ولذلك لأنها تمتلك الكثير من الفوائد المتعدده لاحتوائها على الزبادي لانه يمد الجسم بالطاقة الازمة بالإضافة إلى ذلك يعزز صحه القلب ويحتوي أيضا على المعادن الضرورية لصحة الجسم وكما تتميز كيكة البسبوسة بالزبادي اللذيذة بسهولة وسرعة تحضيرها في البيت ومكوناتها موجودة في كل مطبخ، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة البسبوسة بالزبادي بطريقة مضمونة واقتصادية وبطريقه سهلة أيضا في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالزبادي

المكونات:

كوب من السميد الناعم .

كوب من السميد الخشن .

كوب من السكر الناعم .

كوب ونصف من جوز الهند .

كوب ونصف من لبن الزبادي .

ثلاثة أرباع كوب من الزيت النباتي .

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة صغيرة من خلاصة فانيليا .

ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق بيكنج بودر .

عدد بيضة واحدة .

كمية من الفستق الحلبي للتزيين .

أثنين كوب من الشربات .

طريقة التحضير :