طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة المذابة وصفة جديدة جربيها هتعجبك

تعتبر الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية المنتشرة ومشهورة بالاكثر فى بلاد الشام ومصر بشكل خاص حيث أنها تعبر عن الحلويات الشرقية الأصيلة وتقدم فى رمضان بعد الافطار وما يميز الكنافة هو طعمها اللذيذ الشهى غير أنه يمكن إعدادها بالكثير من الطرق فهناك كنافة بالمنجا وهناك كنافة بالشوكولاته وايضا بالفستق وانواع كثيرة أيضا أما انواع الكنافة فالكنافة لها نوعان كنافة ناعمة وكنافة خشنة وايضاً ما يميزها يمكن صناعتها على شكل كرة أو قلب أو يمكن صنعها فى صينية اى حسب رغبة كل شخص وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة فى المنزل خطوة بخطوة إليكم الوصفة.

طريقة عمل الكنافة بالشوكولاته

مكونات الوصفة:

نصف كيلو غرام من عجينة الكنافة.

كأس كبير من الزبدة الذائبة.

ثلث كيلو غرام من الشوكولاتة.

كوب كبير من الزبدة.

كوب ونصف كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون “ملعقة كبيرة الحجم”.

طريقة إعداد الوصفة: