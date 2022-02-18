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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة المذابة وصفة جديدة جربيها هتعجبك - ثقفني
تعتبر الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية المنتشرة ومشهورة بالاكثر فى بلاد الشام ومصر بشكل خاص حيث أنها تعبر عن الحلويات الشرقية الأصيلة وتقدم فى رمضان بعد الافطار وما يميز الكنافة هو طعمها اللذيذ الشهى غير أنه يمكن إعدادها بالكثير من الطرق فهناك كنافة بالمنجا وهناك كنافة بالشوكولاته وايضا بالفستق وانواع كثيرة أيضا أما انواع الكنافة فالكنافة لها نوعان كنافة ناعمة وكنافة خشنة وايضاً ما يميزها يمكن صناعتها على شكل كرة أو قلب أو يمكن صنعها فى صينية اى حسب رغبة كل شخص وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة فى المنزل خطوة بخطوة إليكم الوصفة.
طريقة عمل الكنافة بالشوكولاته
مكونات الوصفة:
- نصف كيلو غرام من عجينة الكنافة.
- كأس كبير من الزبدة الذائبة.
- ثلث كيلو غرام من الشوكولاتة.
- كوب كبير من الزبدة.
- كوب ونصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة من عصير الليمون “ملعقة كبيرة الحجم”.
طريقة إعداد الوصفة:
- نقوم أولاً بوضع قدر على النار ونضع فيه نصف كوب من الماء وكوب ونصف من السكر ونضيف إليه ملعقة من عصير الليمون حتى نقوم بعمل شراب العسل ثم نتركه على النار خمس دقائق من الغليان ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.
- نقوم بتقطيع عجينة الكنافة باستخدام يدينا وبعد ذلك نقوم بقسمها إلى نصفين نضع نصف كمية الزبدة المذابة على النصف الأول ونمزج عجينة الكنافة جيداً.
- نقوم بإذابة الزبدة مع الشوكولاته حيث نضعها فى قدر فى قدر اخر يكون ملئ بالماء أيّ نقوم بذوبان فى حمام مارئى ساخن ونقلبها جيداً.
- نقوم بإحضار صينية واسعة ونضع فيها نصف كمية الكنافة الممزوجة بالزبدة فى أرضية الصينية ونقوم بالضغط عليها جيدا بيدينا ثم نقوم بوضع الحشو وهو الشوكولاتة المذابة .
- نقوم بفرد النصف الثانى من الكنافة بعد خلطها أيضاً بالزبدة ونضعها على طبقة الشوكولاتة.
- نقوم بإدخال صينية الكنافة الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية ثم نتركها لعشرون دقيقة من الزمن حتى تنضج جيداً.
- نقوم بإخراجها من الفرن بعد التأكد من أنها نضجت ونقوم بصب الشربات البارد عليها ونقدمها مباشرة.
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