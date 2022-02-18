طريقة تحضير دونات الأفران بعجينة قطنية هشة و خفيفة مثل الجاهز بمكونات بسيطة

طريقة تحضير دونات الأفران من أكثر الحلويات الاقتصادية التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأمهات، فهي من الحلويات التي يعشقها عدد كبير من الأطفال لأنها خفيفة و يضاف عليها الصوصات و الحشوات التي يحبها الأطفال مثل صوص الشوكولاتة و صوص الكراميل في يمكن حشوها بكريمة الكاسترد، و لكي تحصلين على دونات هش وخفيف جدًا مثل الجاهز لابد من تحضيرها بالطريقة الأفران الأصلية وهذا ما سأقدمه لكم بالخطوات.

مقادير الدونات

الدونات من أحلى وأسرع الحلويات الخفيفة جدًا التي تتميز بعجينتها الهشه كالقطن، مكوناتها متوفرة في كافة المنازل وهي:

2 كوب من الدقيق المنخول.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب سكر

¾ كوب من الحليب الدافئ.

2 صفار بيضة.

باكيت من الفانيليا.

3 معالق كبيرة من الزبدة المذابة.

التزيين

5 معالق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من القرفة.

صوص شوكولاتة.

صوص فراولة.

طريقة تحضير الدونات