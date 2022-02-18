نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بمكونات غير مكلفة وبطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي
الباستا فلورا من الحلويات التي يقبل عليها الصغير والكبير، وتعتبر من الحلويات سريعة التحضير فيمكن تحضيرها في أقل من عشر دقائق، كما أنها من الحلويات المغذية والمفيدة، لاحتوائها على البيض، ومعروف أن البيض يساعد على تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنه يحتوي على فيتامين دال الذي يقوي العظام والأسنان، فنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل الباستا فلورا خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة.
تتمنى كل أم ايجاد افضل طرق الحلويات السهلة اللذيذة والمختلفة لكسر الروتين للحلويات التقليدية التي اعتدنا على تناولها، وطريقة الباستا فلورا يمكن أن تقدمها كل أم لأسرتها وتحضيرها في المنزل بدون تكاليف عالية أو أي مجهود، و لذلك جئنا لكم بطريقة مميزة لعمل الباستا فلورا الرائعة بخطوات بسيطة حتى تتمكن كل ربة منزل من إعدادها في وقت بسيط.
طريقة عمل الباستا فلورا
الباستا فلورا حلوى مشهورة في المطبخ اليوناني، لكنها أصبحت مشهورة في البلاد العربية، لسهولة تحضيرها ولطعمها اللذيذ والشهي، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل، كما أنه يمكن تحضيرها بأي طعم مربى تفضلينه، وتشبه في شكلها الشكل الشبكي، ويمكن تقديمها للضيوف أو في حفلات الأعياد ميلاد والمناسبات، اتبعِ فقط الخطوات الآتية واحصلي على ألذ باستا فلورا.
مكونات عمل الباستا فلورا
- 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.
- 2 حبة من البيض.
- 1 كوب من السكر البودر الناعم.
- نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة من البكينج بودر.
- 1 برطمان مربى والطعم حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- احضري بولة عميقة وضعي به كلًا من الزبدة والسكر البودر، واحضري المضرب الكهربائي وقومي بخفق المكونين جيدًا حتى تحصلين على قوام متجانس كريمي.
- ضيفي بعد ذلك إلى الخليط البيض والفانيليا واخفقي مرة أخرى مع وضعي حبات البيض بالتدريج أثناء الخفق.
- قومي بنخل كلًا من الدقيق والبكينج بودر، ثم قومي بإضافته إلى الخليط بالتدريج واستمري في الخفق، حتى يصبح لديكِ عجينة طرية ومتماسكة.
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ويكون رف الفرن في الوسط.
- احضري صينية متوسطة الحجم، وقومي بفرد أكثر من نصف العجينة داخل الصينية.
- قومي بوضع المربى على العجينة وقومي بإحضار العجينة المتبقية.
- قومي بعمل أشكال على شكل شرايط وأشكال مربعات فوق طبقة المربى.
- ادخلي الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة وحتى يصبح لونها ذهبي.
- اخرجي الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد تمامًا ثم قومي بتقطيعها على شكل مربعات.
- قومي بتقديمها في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.
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