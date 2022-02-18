نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي ان لم يبيضك بملعقة زبادي تخلصي من البقع الغامقة والنمش والكلف نهائيا من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل السيدات تبحث عن بشرة فاتحة وناعمه وخاليه من العيوب، فالبشرة الفاتحة والمشرقة تجعل المرأة لديها ثقة بنفسها، لذلك يتجهون إلى بعض كريمات التفتيح التي تقوم بهذه المهمة، ولكنها ضارة جداً على البشرة لما لها من مواد كيميائية بداخلها لذلك ننصح بالابتعاد عنها، فهناك طرق طبيعية عديدة تقوم بتفتيح البشرة دون أى ضرر بها، وسوف نقوم بعمل وصفه لتفتيح ونضارة البشرة.

تستخدم النساء المواد الطبيعية لتفتيح البشرة لأنها آمنه عليها ولا تسبب آثار جانبية وسريعة المفعول، ويوجد الكثير من البقع والمناطق الغامقة في البشرة نتيجة الشمس والكثير من العوامل الخارجية الأخرى لذلك تبحث النساء باستمرار على مواد طبيعية لتفتيحها بدلاً من استخدام مواد كيميائية قد تسبب ضرر للبشرة فيما بعد وتكون غالية الثمن أيضاً.

وصفه تفتيح البشره بالزبادى

يعد الزبادي من المكونات الهامة جداً فى تفتيح البشرة فهو يكسبها التبييض الفورى، حيث أن تعرض البشرة لأشعة الشمس سوف يعرضها للأسمرار والتصبغات ويأتى دور الزبادى فى تفتيح وتهدئة البشرة الناتجة من التعرض لأشعة الشمس، وليس فقط يقتصر دوره على التفتيح، بل ولكنه يعطى البشرة الترطيب وبالتالي يعالج مشكلة جفاف البشرة. والترمس المطحون يساعد البشرة فى التفتيح لما به من فيتامينات تساعد على تبييض البشرة.

المكونات

معلقه كبيره من الزبادى.

ملعقة صغيرة من الترمس المطحون.

نصف ليمونه.

معلقه كبيرة من ماء الورد.

معلقه صغيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع بداخله معلقه من الزبادى ونضع عليها الترمس المطحون والليمون والجليسرين ويخلط بماء الورد ويقلب جيداً حتى يتجانسوا مع بعض.

نقوم بغسل البشرة جيداً قبل وضع الخليط بالغسول المناسب، ثم نقوم بتجفيف البشرة.

نضع الخليط على بشرة نظيفة ونتركه لمده ربع ساعه.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه جيداً.

نكرر هذه الخطوة مرة أسبوعيا وسوف تلاحظين النتيجة من اول مرة.

وصفه لتفتيح البشرة بالليمون

الليمون له تأثير قوى وممتاز على تفتيح البشرة وعلاج مشاكل جميع أنواع البشرة، والليمون يحتوى على فيتامين سي الذى يمنح البشرة التفتيح والنضارة، كما أنه لا يقتصر فقط على تفتيح البشره فهو يحتوى على مضادات الأكسدة التى تحمى البشرة من التجاعيد وتحافظ عليها، فالليمون له مميزات عديدة فى التفتيح فهو يعالج مشكلة التصبغات التى تنتج من التعرض لأشعة الشمس. ويمنع جفاف البشرة، وهذه الوصفه سهله التحضير لانها تتكون من مكون واحد فقط وهو الليمون.

المكونات

ليمونه طازجة.

قطن.

طريقة التحضير