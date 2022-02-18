مش هتشتريه تاني جاهز أعملي العيش البلدي بمقادير مظبوطة وطرية وغير مكلفة وأحلي من المخابز

يعد العيش البلدى من أشهر المخبوزات فى مصر، فهو يحتوى على النشويات التى تمد الإنسان بالطاقة والحيوية ويحتوى أيضاً على البروتين الذى يحتاجه جسم الإنسان، فهو موجود فى الأفران المخصصة للعيش البلدى، ولكن فى وجود الأمراض ننصح بعمله فى المنزل لحماية الأسرة من الأمراض، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة عمل العيش البلدى.

يعتبر العيش البلدي هو الخبز الذي يعتمد عليه شعب مصر بأكمله في حياتهم وهو أيضاً مشهور جداً ومعروف في جميع بلاد الوطن العربي ويفضل تناوله الكثير من الأشخاص ويمتلك طعم مميز ولذيذ وأيضاً مذاق طيب ولا يمكن الاستغناء عنه في أي منزل مصري، ويحتوي العيش البلدي غلي عناصر غذائية مهمة مثل النشويات وهى تمد الجسم بالطاقة.

طريقة عمل العيش البلدى فى الفرن

المكونات

2 كوب دقيق أسمر.

2 كوب دقيق أبيض.

2 كوب ماء دافئ للعجن.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من الزيت.

معلقة خميرة كبيرة.

خطوات تحضير العيش البلدى

نخلط الخميرة مع ربع كوب من الماء ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل.

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق الأسمر والأبيض ونضع الملح والسكر والزيت ونخلطهم جيداً، ثم نضع الخميرة والماء ونستمر فى التقليب حتى تتشكل العجينة.

يغلف الوعاء جيداً بفوطة نظيفة ونتركها تتخمر لمدة ساعة.

نقوم بتشكيل العجينة الى 6 كرات بواسطة اليد، ثم نتركها ساعة أخرى حتى تتخمر.

قومى بفرد كرات العجين بالنشابة وافرديها حتى تصبح رقيقة جداً.

نحضر صينية مدهونة بالزيت ونضع بداخلها العيش البلدى.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180، ثم نتركه لمدة 10 دقائق حتى ينتفخ العيش.

خطوات عمل العيش البلدى على طريقة الطاسة.

هذه الطريقة سهلة جداً فهى لاتحتاج الفرن.

المكونات

2 كوب دقيق.

معلقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

رشة سكر.

ماء للعجن.

معلقة زيت.

خطوات تحضير العيش البلدى فى الطاسة

فى الوعاء نخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكروالزيت ويضاف إليهم الماء ويخلط جيداً للحصول على عجينة، ثم نتركها لتخمر.

نقوم بتقطيع العجين الى كرات وتفرد كل منها بواسطة النشابة.

يوضع العيش فى طاسه تيفال ساخنه على النار ويقلب على الوجه الآخر حتى ينضج.

أنواع الخبز عديدة فمنها العيش الفينو وعيش السن وعيش التوست ولكن العيش البلدى يأتى فى المقدمة، فنلاحظ أنه لا يخلو اى بيت من وجوده، كما أنه يجعل الإنسان يشعر بالشبع أكثر من أنواع العيش الاخرى، وطريقة تحضيره سهله جداً وتوجد مكوناته فى كل بيت.