بخلطة وتتبيلة سرية أعملي صدور الدجاج المشوية بطريقة أشهر المطاعم بمذاق وريحة جنان ألذ دجاج ممكن تاكليه

صدور الدجاج من أكثر الأجزاء التي يتم تحضيرها بأكثر من شكل، وتعتبر من أكثر الأجزاء المحبوبة أيضًا لدى الكثير من الناس، وخاصتًا إذا كانت مشوية فيصبح لها طعم مميز وجميل، والان سوف نتعرف على كيفية عمل تتبيلة لصدور الدجاج الرائعة التي تعطي لها طعم وشكل مميز، ويمكنك تحضيرها في العزائم أو في المناسبات المميزة، ومن خلال متابعة هذا المقال سوف نتعرف عليها بشكل تفصيلي.

صدور الدجاج يمكنكم تشكيلها بأكثر من شكل وطريقة، وفي كل مرة يمكنكم اختيار افضل تتبيلة لعمل صدور الدجاج بالشكل المفضل لديكم، فقد تحتوي صدور الدجاج على كمية كبيرة من البروتين العام جدًا لصحة الجسم، كما أنها تعتبر أكثر جزء صحي في الدجاجة فهو لا يحتوي على أي نسبة دهون تمامًا، ولذلك سوف نتعرف على تتبيله مميزة لصدور الدجاج تعطي لها الفضل طعم وشكل.

طريقة عمل صدور الدجاج المشوية اللذيذة في المنزل

تعتبر هذه الطريقة من الاكلات الصحية جدًا التي لا تحتوي على أي دهون، وتعتبر من الأطعمة المفيدة خاصتًا لمن هم يتبعون نظام غذائي صحي، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

بعض القطع من صدور الدجاج المخلية مقطعة شرائح سميكة بعض الشيء.

أربع ملاعق من عصير الليمون الطبيعي.

ربع كوب من الخل الأبيض.

أربع فصوص من الثوم الأبيض.

٥5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

كوب واحد من البقدونس المفروم.

ملعقتان من الخردل.

بعض حبات الحبهان.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من بهارات الدجاج.

طريقة التحضير