نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستصبح طريقتك الأولى.. تتبيلة الدجاج المشوي مثل الحاتي تماماً طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتبيلة الدجاج المشوي حيث يعتبر من أهم الوجبات الشهية التي تقدم في المناسبات والأعياد ويتميز المجتمع المصري بإعدادها بالعديد من النكهات الشهية التي تجعل الأفراد لا يملون من تناولها وتقدم في وجبة الغداء ونظرا لأن الدجاج يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وينصح العديد من الأطباء يتناولها بطريقة الشواء لأنها الطريقة الصحية ولمعرفة طريقة إعدادها بالعديد من النكهات الشهية يرجي متابعة مقالنا اليوم.

تتبيلة الدجاج المشوي

المكونات

ثلث كوب من زيت الزيتون

3 فص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو

ربع ملعقة صغيرة من إكليل الجبل

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

دجاج الحاتي

يتم وضع صدور الدجاج بين ورقتين من البلاستيك ثم يتم فردها باستخدام مطرقة اللحم ثم يتم وضع المقادير مع بعضها ومزجها جيدا ويوضع قطع الدجاج فيها وتركها من ساعة إلى أربع ساعات على الأقل.

ثم يتم إدخال قطع الدجاج إلى الفرن بعد تشغيل الشواية وبعد أن تطهى جيدا يتم تقديمها بعد تقسيمها حسب الرغبة في أطباق التقديم.

صلصة التتبيل التايلندية للدجاج

المكونات

2 ملعقة كبيرة من عشب الليمون المفروم.

6 فص من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

3 ملاعق كبيرة من السكر البني.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من جريش الفلفل الأحمر.

3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.

طريقة التحضير

يتم مزج كل المكونات في إناء واسع ويتم وضع الدجاج في هذا المزيج قبل الشواء لمدة ساعتين أو ثلاث على الأقل ثم يتم تسوية الدجاج ويقدم ساخن.

تتبيلات شهية للدجاج المشوي

تتبيلة المايونيز الحارة

المكونات

كوب من المايونيز.

ربع كوب من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من صلصة ورستشر شاير.

نصف ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

يتم مزج كل المكونات سويا في إناء واسع ثم توضع فيه قطع الدجاج لمدة ساعة على الأقل قبل الشواء.

تتبيلة الدجاج المشوي أن مذاق الدجاج المشوي يتوقف على المكونات التي تستخدم في التتبيل، لذلك عرضنا لكم في مقالنا اليوم مجموعة من النكهات المميزة للحصول على مذاق رائع للدجاج المشوي وأتمنى أن يكون مقالي مفيد وشامل للمعلومات.