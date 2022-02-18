الفراخ المشوية بطريقة الشربيني ومكونات عملها بمقادير سهلة وبسيطة موجودة  في كل منزل

هناك طرق عديدة لعمل الفراخ في المنزل فمنها المحمرة والمقلية والمشوية وكلٌّ على حسب ذوقه وما يناسبه فالأمهات وربات البيوت تفضل التنوع عند تجهيز الطعام وتقديمه لأسرهن، والكثير من الصغار والكبار يعشقن شوي الفراخ سواء في الفرن أو باستخدام الشواية لذلك كثر البحث عن طريقة تتبيل الفراخ وشويها للحصول على طعم رائع ومذاق جميل ومن خلال مقالنا هذا سوف نشرح لكم طريقة تتبيلة الفراخ وشويها بكل سهولة ويسر.

المكونات للفراخ المشوية

دجاجة

عصير ماء بصل

ملعقتان كبيرة عصير طماطم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

واحد ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة زيت

ملح طعام

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة زعتر

بهارات الفراخ

طريقة تحضير الفراخ المشوية

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة من عصير الليمون والطماطم وماء البصل و الخل والزيت والتوابل المتمثلة في الملح والفلفل الأسود والزعتر وبهارات الفراخ.

نقوم بتقليب الخليط جيدًا حتى تمام التجانس.

بعد ذلك نضع قطع الدجاج في تلم التتبيلة.

نحرص على وصول التتبيلة إلى كل قطع الدجاج من جميع الأماكن الداخل والخارج.

نترك الدجاج في التتبيلة أكبر وقت ممكن على أقل تقدير ثلاث ساعات والأفضل تركها يومًا كاملًا في التتبيلة.

بعد مرور الوقت نقوم بوضع قطع الدجاج في صينية في الفرن أو نضعها مباشرة على شواية الفحم.

بعد استوائها أصبحت جاهزة للتقديم ويفضل أن تقدم ساخنة مع سلطة خضرا أو سلطة طحينة وبالهناء والشفاء.

هناك طريقة أخرى للشيف الشربيني في طريقة عمل الفراخ المشوية وهي:

المكونات

دجاجة

بصل

طماطم

سكر

خل

زعتر

ليمون طازج

عصير ليمون

روزماري

ثوم

زنجبيل طازج

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

فلفل أخضر حار حسب الرغبة

طريقة التحضير