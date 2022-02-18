طريقة تحضير عمل بسكويت الزبدة بأقل تكلفة في المنزل

بسكويت الزبدة من أطعم وألذ أنواع البسكويت، يفضله الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في عمل البسكويت، وذلك لسهولة عمله وبأقل التكاليف، يحب الأطفال بسكويت الزبدة لأنه مقرمش ولذيذ، ويأكله الكبار مع كوب من الشاي أو مشروب النسكافيه أو القهوة على حسب نوع مشروبهم المفضل، وأيضًا تقوم الأمهات بعمله في الأعياد وفي جميع الأوقات، ولذلك تبحث الأمهات وستات البيوت عن طريقة عمل سهلة ومضمونة، لكي يحصلن على أفضل وأنجح التجارب، ويوجد العديد من أنواع بسكويت الزبدة منها بالزبدة والعسل أو المربي، والزبدة والشوكولاتة، والبسكويت بزبدة الفول السوداني، ولا تقتصر أنواع بسكويت الزبدة على النوع الحلو فقط ولكن يوجد أيضًا النوع الحادق، وتقوم ستات البيوت باختيار نوع بسكويت الزبدة على حسب رغبة الأشخاص في المنزل.

مقادير البسكويت بالزبدة في المنزل

خمسة أكواب من الدقيق الأبيض الناعم.

بيضتين.

كوبان سكر، كوب من السكر الأبيض الناعم والكوب الآخر من السكر الأسود.

كوبان إلا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا البودرة أو السائلة.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

طريقة تحضير البسكويت بالزبدة