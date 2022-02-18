نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير عمل بسكويت الزبدة بأقل تكلفة في المنزل في المقال التالي
بسكويت الزبدة من أطعم وألذ أنواع البسكويت، يفضله الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في عمل البسكويت، وذلك لسهولة عمله وبأقل التكاليف، يحب الأطفال بسكويت الزبدة لأنه مقرمش ولذيذ، ويأكله الكبار مع كوب من الشاي أو مشروب النسكافيه أو القهوة على حسب نوع مشروبهم المفضل، وأيضًا تقوم الأمهات بعمله في الأعياد وفي جميع الأوقات، ولذلك تبحث الأمهات وستات البيوت عن طريقة عمل سهلة ومضمونة، لكي يحصلن على أفضل وأنجح التجارب، ويوجد العديد من أنواع بسكويت الزبدة منها بالزبدة والعسل أو المربي، والزبدة والشوكولاتة، والبسكويت بزبدة الفول السوداني، ولا تقتصر أنواع بسكويت الزبدة على النوع الحلو فقط ولكن يوجد أيضًا النوع الحادق، وتقوم ستات البيوت باختيار نوع بسكويت الزبدة على حسب رغبة الأشخاص في المنزل.
مقادير البسكويت بالزبدة في المنزل
- خمسة أكواب من الدقيق الأبيض الناعم.
- بيضتين.
- كوبان سكر، كوب من السكر الأبيض الناعم والكوب الآخر من السكر الأسود.
- كوبان إلا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا البودرة أو السائلة.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.
طريقة تحضير البسكويت بالزبدة
- باستخدام المضرب الكهربائي نقوم بضرب الزبدة جيدًا، بشرط أن تكون الزبدة بدرجة حرارة الجو ولا يتم رفعها على النار، ثم يتم إضافة السكر الأسمر ويمزج مع الزبدة جيدّا حتى نحصل على خليط كريمي.
- يتم إضافة الفانيليا والبيض إلى الخليط السابق مع استمرارية عمل المضرب الكهربي.
- في إناء آخر يتم تقليب الدقيق والبيكنج بودر والملح معاً، ثم بعد ذلك يتم وضعهما على الخليط في المضرب الكهربائي، واستمرارية التقليب ولكن مع تهدئة السرعة، حتى يتم خلطهما جيدًا.
- بعد تمام الخلط وتجانس المكونات معًا نقوم بتقسيم العجينة إلى جزئين أو ثلاثة متساوية، ويتم تغطيتها بكيس من البلاستيك، ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة.
- يتم فرد العجينة جيدًا باستخدام النشابة، ووضع سكر على الوجه حتى تكون مقرمشة، وتقطيعها إلى أشكال باستخدام القطاعات، أو دوائر أو حروف على حسب ما يحبه أطفالك.
- نضعها في صينية بها ورق الزبدة حتى لا تلتصق العجينة في الصينية.
- يكون الفرن مسبق التسخين على درجة حرارة لا تقل عن مائة وثمانون درجة مئوية، ويتم وضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح من عشرين إلى خمسة وعشرين دقيقة، وحتى نحصل على لون ذهبي من الوجه والكتابة.
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