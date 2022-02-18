كنز رباني.. كريم البقدونس والنشا لتفتيح البشرة بسرعة صاروخية ومحو التجاعيد وخطوط الجبهة

طريقة تبحث الكثير من السيدات عن مستحضرات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وكريم البقدونس والنشا له تأثير مذهل وساحر في تفتيح البشرة، ومنحها نعومة كنعومة جلد الأطفال، والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة، والتخلص من الخطوط الرفيعة في الوجه، ويمكنك صنعه بمكونات بسيطة وطبيعية بعيداً عن استخدام المستحضرات التجميلية الضارة جداً للبشرة.

كريم البقدونس والنشا

يمكنك صنع أفضل كريم للبشرة والجلد بسهولة باتباع الخطوات الآتية:

المكونات

نصف كوب من عصير البقدونس.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الورد.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

سحر البقدونس والنشا

أولا قومي بإحضار وعاء مناسب وضعي أولاً عصير البقدونس، ثم قومي بإضافة النشا ويتم الخلط جيداً.

بعد ذلك ضعي الوعاء على النار مع التقليب المستمر حتى يتغير قوام الخليط ويصبح ثقيل.

ثم يتم إضافة زيت جوز الهند، وإضافة زيت ماء الورد مع استمرار التقليب حتى يتم المزج جيداً والحصول على قوام متماسك مثل الكريم.

بعد ذلك يتم دهان الوجه والرقبة لتفتحها وإزالة التجاعيد.

ثم بعد ذلك يتم استخدام الكريم بشكل يومي حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد ماسك البقدونس والنشا للوجه

إن لهذا المستحضر الطبيعي فوائد كثيرة للبشرة والجلد لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وهي:

يقلل من ظهور الخطوط الرفيعة والقضاء على التجاعيد، لأنه يحتوي على فيتامين C الذي يغذي البشرة.

علاوة على ذلك يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين.

كما يساعد على الشفاء من الجروح بسرعة كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك يعالج حب الشباب والتخلص من البثور.

وأيضا يعمل على تنظيف ولمعان البشرة لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم.

فوائد النشا للبشرة

يستخدم النشا في صنع مستحضرات طبيعية للبشرة لاحتوائه على فوائد كثيرة منها الآتي:

يمتص النشا الزيوت الزائدة من البشرة.

بالإضافة إلى ذلك يعمل النشا على إزالة الخلايا الميتة من البشرة، ويقوم بتنظيف الوجه.

كما يعمل النشا على علاج الطفح الجلدي تهدئة الحكة بالجلد لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

علاوة على ذلك يحتوي النشا على فيتامين أ، الذي يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجلد.

وفي الختام تعرفنا على طريقه تحضير كريم البقدونس والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وتعرفنا على فوائده الكثيرة للبشرة، وكما تعرفنا أيضاً على فوائد النشا الرائعة للجلد والبشرة، فعليك باستخدام هذا الكريم لبشرتك.