طريقة سهلة وسريعة لعمل الرز باللبن بالمكسرات بنفس طريقة المحلات وبخطوات بسيطة

الأرز باللبن من اجمل الحلويات اللذيذة الشرقية التي بالفعل يطلبها الكثير من الناس، ويتم تقديمه في المناسبات، أو كنوع من الحلوى المفضل في المنزل للاطفال والكبار، كما أن الارز باللبن له كيكة غذائية وذلك لإحتوائه على اللبن الحليب الذي يمنح الجسم الكالسيوم، والعديد من العناصر الغذائية المختلفة، والان سوف نعرض لكل ام كيفية عمل الارز باللبن اللذيذ في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة عمل الرز باللبن بالمكسرات

يحتاج الارز باللبن إلى خطوات بسيطة حتى يتم تجهيزه في المنزل، كما أنه لا يحتاج إلى إلى عديد من المكونات لذلك يمكنكم القيام بإعداده بكل سهولة، والتمتع بأجمل والذ حلوى يمكن أن تتواجد في المنزل وخطوات تحضيره كالآتي:

المكونات

كيلو من اللبن الحليب.

ربع كوب من الارز.

اربع ملاعق كبار من النشا.

كوب كبير من السكر.

كوب من المكسرات المختلفة المجروشة.

طريقة التحضير