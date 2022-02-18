نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة طبيعية سحرية لتبييض الاسنان والتخلص من التسوس في المنزل بخطوات سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اذا كنتي تبحثين عن طريقة طبيعية تساعد في تبيض الاسنان بشكل فعال، والتخلص من الاصفرار أو حماية الاسنان من التسوس فعليكم متابعة هذه السطور القادمة فسوف نتعرف على أهم الخلطات التي تتكون من مواد طبيعية يتم المداومة على استخدامها للوصول إلى نتيجة سريعة دون أي أضرار على الأسنان أو اللثة.

بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في تبيض الاسنان

استخدام المواد الطبيعية هي الحل الأكثر امانًا في الحصول على اسنان بيضاء بدون أي بقع جيرية قد تظهر على شكل خطوط صفراء ومن أهم هذه الخلطات التي يمكن استخدامها بكل سهولة هي كالاتي:

استخدام الليمون في إزالة الاصفرار من الإسنان

الليمون له القدرة الفعالة والسريعة في مكافحة التسوس، وايضًا تبيض الاسنان بشكل سريع وملحوظ وطريقة الاستخدام كالتالي:

يمكن استخدام الليمون من خلال فرك الاسنان الليمون بعد تقطيعه إلى نصفين وترك الليمون على الأسنان لمدة عشرة دقائق.

كما يمكن استخدامه من خلال تخفيف ربع كوب من الليمون المركز بالماء و استخدامه كغرغرة للفم بشكل كامل ليعطي أفضل نتائج.

لابد من الاهتمام بالمداومة على استخدام هذه الوصفات لتحقيق النتائج المطلوبة.

استخدام زيت عباد الشمس في تنظيف الأسنان وإزالة الاصفرار

الزيوت الطبيعية بأنواعها المختلفة يمكن أن تساعد في تنظيف الأسنان بشكل رائع وازالة الاصفرار منها، ويفضل استخدام زيت عباد الشمس الطبيعي في هذه الحالة وطريقة الاستخدام كالتالي:

ضعي كمية بسيطة مناسبة من زيت عباد الشمس الطبيعي على فرشاة تنظيف الأسنان.

استخدمي الفرشاة الآن في غسل الأسنان بشكل كامل من أسفل ومن أعلى.

كرري هذه الطريقة بشكل يومي لتحقيق النتيجة المطلوبة.

صودا الخبز للتخلص من تسوس الأسنان

استخدمي صودا الخبز للحصول على أفضل نتيجة في إزالة أي بقع جيرية موجودة على أسنان وتعطي الشكل الغير مرغوب فيه، وذلك من خلال استخدامها بالطريقة التالية: