الشوفان بالكاسترد حلوى خفيفة وسريعة وسعراتها الحرارية بسيطة للدايت

تعتبر حلوى الشوفان بالكاسترد من أكثر أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي والسعرات الحرارية المنخفضة وهذا ما يجعلها محببة كثيراً لمن يتبعون أنظمة الحمية الغذائية وتخفيف الوزن، بالإضافة لسهولة تحضير تلك الحلوى وبساطة مقاديرها، فترغب كل أم في أن تقدم لأفراد أسرتها وصفات شهية غير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير حلوى الشوفان بالكاسترد.

تحضير حلوى الشوفان بالكاسترد

يتم تحضير حلوى الشوفان بالكاسترد بمقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير حلوى الشوفان بالكاسترد.

مقادير حلوى الشوفان بالكاسترد

علبة من بسكويت دايت السادة أو الشوكولاتة. لتر من حليب جوز الهند. نصف كأس من جوز الهند. أربعة ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد. ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان. سكر دايت أو عسل نحل أو سكر فواكه للتحلية. مكسرات حسب الرغبة للتزيين. زبيب حسب الرغبة للتزيين

خطوات تحضير حلوى الشوفان بالكاسترد

يتم تحضير حلوى الشوفان بالكاسترد ذات القيمة الغذائية العالية والفوائد العديدة والسعرات الحرارية المنخفضة بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات تكمن في التالي.

طريقة تحضير الشوفان بالكاسترد