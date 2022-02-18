“هشة ومرتفعة”.. طريقة عمل الكيكه الإسفنجية بسيطة وسهلة وبأقل التكاليف

الكثير من السيدات يودوا معرفة الطريقة الصحيحة لإعداد الكيكة الإسفنجية بالخطوات السهلة البسيطة، وبمكونات لا تكون غالية الثمن، فالكيك يعد من الحلوى الشهيرة التي تقدم بجميع الأوقات، سواء كان هذا بالمناسبات أو من خلال وجبة العشاء وكذلك الإفطار، والكيكة الإسفنجية نوع مثالي سهلة للغاية و يكثر عليها الطلب من أفراد الأسرة، يتم من خلالها إعداد التورتة وأنواع أخرى من الحلويات، ولذا فإننا من خلال مقالنا هذا سنقدم الإجابة عن سؤال كيف اعمل كيكه إسفنجية بسيطه.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

إن الكيكة الإسفنجية لها أهمية كبيرة بالنسبة لكثير من الأفراد، حيث أنها تستخدم في القيام بعمل التورت ومكوناتها بسيطة، لا تحتاج إلى أشياء معقدة متواجدة بجميع المنازل، ولكنها تحتاج لبعض النصائح البسيطة التي تضمن لكم نجاحاً، فهي سهلة الاستيعاب بالنسبة للسيدات الذين يحبوا الوقوف وعمل الحلويات، وتضاف لها الشوكولاتة أو حتى الكريمة، حيث أنها تعطي لها مذاقاً رائعاً، وإليكم مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها.

مقادير الكيكة الإسفنجية

كوبين دقيق.

كوب سكر ونصف.

ملعقتين بيكنج بودر.

نصف ملعقة ملح.

كوب إلا ربع زبدة.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

كوب وربع حليب.

ملعقة فانيليا صغيرة.

خطوات عمل الكيكة الاسفنجية

يتم إشعال الفرن بدرجة حرارة 200 مئوية.

نأتي بإناء نضع بداخله دقيق مع البيكنج بودر ونضيف له الملح، ونقلب جميع المكونات بشكل جيد.

في وعاء آخر نخفق البيض والسكر مع الفانيلا ونستخدم المضرب الكهربائي حتى نحصل على القوام الكريمي.

نأخذ الزبدة ونضعها بإناء آخر ونستمر في الخفق إلى أن تمتزج جميع المكونات.

نضيف الخليط بالتدريج ومعه الحليب ونستمر في القيام بالخفق حتى يصبح لدينا عجينة لينة.

داخل صينية بالفرن تكون مدهونة باستخدام الزبدة نرش دقيق فوقها، ونصب الخليط داخل الصينية. نضعها بالفرن نصف ساعة ثم نترك الكيك حتى يبرد ويتناول.

يمكن أن يتم تزيين الكيك لتصبح تورتة ويكون هذا باستخدام الشوكولاتة، أو حتى الفواكه والكريمة وهذا حسب الرغبة.

طرق لتزيين الكيكة الإسفنجية

الكيك من الحلوى المتميزة وقيمتها الغذائية عالية يعشقها الكثيرين، وتعدها السيدات بالمنزل ويمكن تحويلها لتورتة أو حتى لحلوى شهية من خلال تزيينها بطرق مختلفة، وإليكم طريقة لتزيين لها وهي كالآتي: