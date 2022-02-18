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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة زي المحلات بمكونات بسيطة ومذاق شهي ولذيذ - ثقفني
يوجد العديد من الحلويات الشرقية اللذيذة، ولكن تعتبر الكنافة هي الأجمل والأفضل من بينهم لدى الكثير من الناس، حيث يوجد للكنافة أنواع كثيرة، منها الكنافة التي يتم تسويتها على الفحم، ومنها المحشية بالجبن الغير مملح، ومنها المحشية بالمكسرات، وهذا النوع الذي سوف نتحدث عنه في هذه المقالة، ومنها المحشي بالشوكولاتة، وغيرها الكثير من الأنواع، وفي هذه المقالة سوف نذكر طريقة عمل الكنافة زي المحلات.
طريقة عمل الكنافة زي المحلات
يمكن تحضير حلوى الكنافة المحشية بالمكسرات في المنزل بمكونات بسيطة، والتي هي كالآتي:
- كنافة بمقدار كيلو.
- زبدة سائحة مع سمنة بمقدار كوب واحد.
- سكر ناعم بمقدار كوب واحد.
- كوب من المكسرات المشكلة على حسب الرغبة.
- نصف كوب من جوز الهند.
- بياض بيضة واحدة.
- قرفة مطحونة بمقدار ربع ملعقة صغيرة.
- كوب من السكر وكوب من الماء، وعصير ليمونة لعمل الشربات.
طريقة التحضير
- نحضر صينية الفرن، وندهنها بالقليل من الزيت أو السمنة على حسب الرغبة.
- نشغل الفرن على درجة حرارة عالية حتى يسخن.
- نضع الكنافة في طبق عميق، ونضع عليها السكر والزبدة والسمنة ونقلبهم مع بعضهم البعض جيداً.
- نقسم كمية الكنافة إلى قسمين.
- نضع النصف الأول في صينية الفرن المدهونة، ونفردها جيداً في كل الصينية، ونضغط عليها بكف اليد حتى تلتصق جيداً ببعضها البعض.
- نضعها لمدة دقيقتين في الفرن حتى تأخذ لون ذهبي فاتح.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كمية المكسرات والجوز الهند وصفار البيضة والقليل من السكر على حسب الرغبة، ونقلبهم جيداً مع بعضهم البعض، وهكذا نكون قد حصلنا على حشوة الكنافة .
- نخرج الصينية من الفرن، ونضع الحشوة فوقها ونفردها جيداً، ثم نضع النصف الآخر من الكنافة فوقهم، ونفرده وتضغط عليه جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن مرة أخرى، ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.
- نجهز الشربات، وذلك بوضع كمية السكر والماء في وعاء على النار، وعندما يبدأون بالغليان، نضيف عصير الليمون، ونتركه على نار هادئة حتى يصبح قوامه مثل العسل، نطفئ عليه النار، ونتركه حتى يبرد.
- نخرج الكنافة من الفرن ونضع عليها الشربات البارد وهي ساخنة.
- وهكذا نكون قد حصلنا على حلوى الكنافة اللذيذة.
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