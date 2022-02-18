طريقة تحضير صوص الشوكولاته فى المنزل أحلي من صوص هيرشي

صوص الشوكولاته من أهم الصوصات والاكثر استخداما خاصة فى مجال الحلويات كما تتوفر بالأسواق العديد من أنواع الشكولاته بصوص الشكولاته ولكن أسعارها مبالغ فيها ولا يستطيع الكثيرون تحمل نفقتها لذلك سوف نعرض فى مقالنا هذا طريقة عمل صوص شوكولاته لذيذ وسهل وغير مكلف لن تشتري الجاهزة مرة أخرى.

صوص الشوكولاته باللبن

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

عشر ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

خمسين جرام تقريبا من الزبدة السائلة.

نصف كوب من ماء الصنبور.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

ملحوظة كلما كانت المواد الخام المستخدمة ذات نوعية جيدة كانت النتائج أفضل.

طريقة التحضير

فى وعاء الخلاط يوضع اللبن والكاكاو ويضرب جيدا.

يضاف السكر تدريجيا مع استمرار الخفق.

ثم توضع الماء بالتدريج ويخلط المزيج حتى يصبح قوامه متماسك.

يوضع على النار وعاء به ماء ويترك حتى الغليان .

يوضع فوقه طبق وتوضع بداخله قطعة الزبدة حتى تذوب ويصب فوقها خليط الشوكولاتة وتقلب حتى تتماسك وتصبح ذات ملمس كريمى.

يحفظ الصوص فى الثلاجة لفترات طويلة ويزين به الكيكات والحلويات.

صوص الشوكولاته باللبن والكاكاو الغير محلى

المكونات

كاكاو خام غير محلى اتنين ونصف ملعقة كبيرة.

ثلثين كوب من الحليب أي ما يعادل 150 جرام تقريبا ويمكن استبداله بالكريمة الثقيلة.

سكر بودرة مقدار كوب.

الفانيليا نصف ملعقة صغيرة وتفضل سائلة.

طريقة التحضير