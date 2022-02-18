نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الصابون والبيبسي لتبيض اليدين والرجلين والأكواع والركبة وجعلها أكثر بياضاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر مفعول الصابون والبيبسي للتبيض، في بعض الأحيان قد تعاني النساء من وجود أماكن متفرقة في الجسم داكنة مما يثير القلق والتوتر النفسي لدى الكثير من النساء والفتيات وخاصة المقبلات على الزواج، مما يجعلهن يبحث عن الوصفات الطبيعية الفعالة للتبييض بدون اللجوء إلى مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية قد تلحق الضرر بالجلد فنجد أن وصفة الصابون مع البيبسي من الوصفات السحرية الفعالة في التخلص من الاسمرار الموجود بالجسم ومنح البشرة بياضاً براق، وذلك بعيداً عن أي مواد تحتوي على مكونات كيميائية ضارة قد تضر بالبشرة أو الجلد، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم سر مفعول الصابون والبيبسي للتبيض فتابعونا.

وصفة طبيعية من البيبسي والصابون للتبييض

تعتبر هذه الوصفة من أشهر الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجسم ولمعانة أسرع من أي وصفة أخرى إليكم المكونات وطريقة التحضير في السطور القادمة:

المكونات

صابون مبشور(صابونة دوف).

حوالي كوب من البيبسي.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء مناسب ويوضع به الصابون المبشور ثم يتم إضافة البيبسي.

بعد ذلك يتم رفع الإناء على نار هادئة مع التحريك حتى يصبح لدينا خليط كثيف يشبه الخليط الكريمي.

يرفع المزيج ويترك ليبرد تماماً، يتم وضع الخليط على الأماكن الداكنة والسمراء بالجسم مثل اليدين أو منطقة الكوع والركبة وأي مناطق موجودة بالجسم بها أي بقع أو اسمرار.

تترك الوصفة على الجسم حوالي نصف ساعة تقريباً.

بعد ذلك يتم غسل المنطقة التي تم دهنها بالخليط بالماء الفاتر ثم ترطب بأي نوع كريم مرطب.

وللحصول على نتائج أفضل يفضل تكرار الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

فوائد البيبسي للتفتيح

يساعد البيبسي في تفتيح البشرة وإزالة الاسمرار الموجود بالجسم ومنح البشرة النضارة الكافية وجعل البشرة ناعمة وجذابة وتشع نوراً، وذلك بسبب احتوائه على كلاً من السكر والصودا المسئولين عن تقشير الجلد الجاف والاسمرار الموجود.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم وصفة سحرية من الصابون والبيبسي للتبيض الفعال ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.