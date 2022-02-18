من انهاردة مش هتعملى غيرها...العجينة السحرية الذهبية لكل أنواع المخبوزات حادق وحلو هشه وطرية زي القطن

العجينة السحرية الذهبية، تتميز العجينة السحرية من أسهل المعجنات وتوفر لربة المنزل الوقت والجهد وتعتبر من أشهى المأكولات مفيدة جداً وهي عجينة تنطبق عليها جميع الوصفات وهي لجميع المخبوزات الحلوة والحادقة تصلح لعمل البيتزا وحشو ساندوتشات المدرسة وهي بمكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل بيت وتتيح عمل عجينة مميزة لصنع أي نوع من المخبوزات اللذيذة والشهية.

العجينة السحرية الذهبية

مكونات عمل العجينة السحرية

كيلو دقيق.

وكوب سكر.

كوب لبن.

وكوب ماء دافئ.

نصف كوب زيت.

بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

طريقة تحضير العجينة السحرية

نضع جميع مكونات العجين علي الدقيق.

نضيف الماء الدافئ المخلوط بالسكر والخميرة.

قلبي العجين بالملعقة قليلاً ثم أبدائي في العجن لمدة عشر دقائق.

نستمر في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة.

ضعي العجينة في وعاء به نقطه زيت وقومي بتغطيتها بكيس أو فوطة نظيفة حتى تفور وتختمر.

نترك العجينة لمدة ساعة حتى تختمر.

بعد أن تختمر أبدائي بتشكيل العجينة وحشوها كما تشائين مع تركها ترتاح لفترة ثم خبزها على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

طريقة اخرى لعمل العجينة السحرية

2 كوب دقيق.

معلقتين كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

علبة زبادي.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقه كبيره خميره.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشه ملح.

كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير عمل العجينة السحرية