بكوب واحد حضري كرات جوز الهند للشيف حسن بطريقة سهلة وبسيطة

تعد كرات جوز الهند من أكثر الحلويات شهرة ولذيذة ويمكن صنعها بسهولة بعدة طرق إذا كان بإمكانك صنعه من السميد والطحين وشرائح البسكويت والمكونات مثل الكريمة وجوز الهند والشوكولاتة أيضا ويمكنكم وتزيينها بجوز الهند السميك أو حبوب الشوكولاتة أو المكسرات المطحونة فستقدم لك في هذه المقالة طريقة عمل كرات جوز الهند بكل سهولة هناك العديد من الوصفات اللذيذة كما يمكنكم عمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة ويمكنكم عمل كرات جوز الهند بالكريمة، كرات جوز الهند الفرنسية، تابعوا معانا طريقة عمل كرات جوز الهند بكل سهولة للشيف حسن، والمقادير الخاصة بهذه الحلوى سهلة وبسيطة للغاية، تابعوا معانا كافة التفاصيل الخاصة بطريقة عملها.

المقادير المطلوبة لتحضير كرات جوز الهند

يمكنكم تحضير كرات جوز الهند بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

بياض بيضتان.

كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيره من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

لتغليف الكرات

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة فستق حلبي جاف محمص بالملح.

طريقة تحضير كرات جوز الهند للشيف حسن

يمكنكم تحضير كرات جوز الهند بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

ضعي بياض البيض والسكر والفانيليا في وعاء متوسط ​​الحجم.

اخلطي المكونات جيدًا بملعقة.

أضيفي رقائق جوز الهند إلى الخليط واخلطي المكونات مرة أخرى.

نضيف الدقيق والكاكاو ونخلط المكونات.

تشكل كرة صغيرة من العجين ونقعها في جوز الهند والفستق.

ضع الكرات على طبق علوي تم تزييته بكمية قليلة.

ضع الطبق العلوي في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة لمدة 10 دقائق.

أخرجي صينية الخبز من الفرن واتركي الكرات تبرد.

توضع كرات جوز الهند في طبق التقديم وتُبرّد وتُقدّم.

كما يمكنكم عملها بالشكولاتة أو الكريمة حسب الرغبة فهي من الوصفات السهلة في التحضير كما يمكنكم تقديمها مع المشروبات المختلفة.

طريقة عمل أصابع الفستق بجوز الهند

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كوب من الفستق الحلبي المطحون.

كوب من القطر.

ملعقة كبيرة من السميد الناعم

خليط جوز الهند

كوبان من جوز الهند الخشن.

بياض بيضتين.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

طريقة تحضير أصابع الفستق بجوز الهند