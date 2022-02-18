أفضل طريقة لعمل اللانشون الصحي في البيت باستخدام مكونات اقتصادية

مع اقتراب العودة إلى المدارس تبدأ الأمهات في تجهيز وإعداد كافة الأغراض التي يحتاج إليها الأطفال في المدرسة ومن أهمها الوجبات الغذائية وأشهرها اللانشون الذي يتم استهلاكه بكميات كبيرة من قبل الأسر المصرية كما أن الأطفال يعشقونه كثيراً إلا أن اللانشون الجاهز في كثير من الأحيان قد يتسبب في مشاكل صحية للأطفال مثل آلام المعدة والإسهال وغيرها ولهذا تبحث العديد من السيدات عن طريقة مضمونة لتحضيره في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من المحال التجارية أو السوبر ماركت، ولهذا نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل اللانشون الصحي في البيت باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة لتقديمه لأسرتك في وجبة الإفطار أو لاستخدامه في إعداد السندوتشات للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة.

مكونات عمل اللانشون الصحي

تعرفوا على طريقة عمل اللانشون الصحي في البيت بسهولة ودون أي عناء.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثلاثة بيضات.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

أربعة قطع من الجبنة المثلثات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف كوب من الزيتون الأخضر شرائح.

رشة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل والثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

خطوات إعداد اللانشون الصحي

وفيما يلي نقدم لكم خطوات عمل اللانشون الصحي.