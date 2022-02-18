طريقة عمل كيكة البسبوسة بدقيق السميد في المنزل بكل تكاتها وأسرارها وبمذاق لذيذ شهي

تعد البسبوسة واحدة من أفضل الحلويات الشرقية التي تتواجد بشكل دائم في المطبخ الشرقي وفي جميع البلدان العربية الشرقية، حيث يفضلها محبي الحلويات بشكل خاص وتتمتع كيكة البسبوسة بحلاوة الطعم وسحر المذاق، تتكون كيكة البسبوسة من بعض من المكونات البسيطة والتي من بينها السمن والدقيق من نوع السميد، كما تعد واحدة من أهم الحلويات التي تزداد بشكل ملحوظة في شهر رمضان الكريم حيث تأكل بعد تناول وجبة الإفطار للصائمين، كما تعد تنتشر البسبوسة في العديد من البلدان العربية والتي من بينها دول الخليج، حيث يقومون بحشوها بالتمر وتقدم بشكل ساخن وبارد، كما تختلف طرق تحضيرها تبعا للدولة التي تقوم بتحضيرها، مع اقتراب الشهر الكريم نوفر من خلال موقعنا الطريقة الأساسية والسهلة لعمل كيكة البسبوسة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة بدقيق السميد

تتكون كيكة البسبوسة عادة من بعض من المكونات السهلة والتي تتواجد في جميع المنازل المصرية والعربية، ومع اختلاف طرق تحضيرها وحشوها نقدم إحدى الطرق السهلة والسريعة والتي من تتكون من المقادير التالية: –

٢ كوب من دقيق السميد المخصص لعمل البسبوسة.

٢ كوب من الزبادي أو ٢ علبة زبادي.

١ كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

٣ ملاعق من مسحوق جوز الهند الناعم.

ملعقة بيكينج بودر صغيرة

رشة ملح صغيرة.

فستق أو لوز لتزيين صينية البسبوسة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

تختلف طرق تحضير البسبوسة من دولة إلى أخرى ومن أشهر وصفات تحضير كيكة البسبوسة الطريقة التالي وهي كما يلي: –