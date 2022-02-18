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عمر شويل - جدة طريقة عمل الاكلير الفرنسي بكل سهولة في 10 دقائق فقط - ثقفني
الاكلير الفرنسي يعد من أكثر أصناف الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، لأنه يتميز برائحة جذابة ومذاق لا يوجد أروع منه، خاصة إذا كان بحشوة الكريمة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل الاكلير الفرنسي.
طريقة عمل الاكلير الفرنسي
مكونات العجين
- كوب كبير من الماء.
- ربع كوب كبير من الزبدة.
- كأس كبير من الدقيق.
- أربع بيضات.
- ٨ جرام من الملح.
مكونات الحشو
- ٢ كوب كبير من اللبن.
- ١٠٠ جرام من السكر.
- ٥٠ جرام من النشا.
- صفار ثلاث حبات من البيض.
- رشة من الفانيلا.
- ملعقة صغيرة من بشر الليمون.
- نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.
مكونات التغليف
- كاس وربع كبير من الشكولاتة المجروشة.
- ١٠٠ جرام كريمة خفق.
طريقة التحضير
- اسكبي الماء في وعاء حراري، ثم ضعيها على نار متوسطة الحرارة، حتى تسخن، ثم ضيفي إليها مقدار الزبدة واتركيها حتى تذوب.
- ضيفي الدقيق تدريجيا فوق خليط الماء، ثم استمري في تقليب الخليط لمدة ١٢٠ ثانية، ثم ضعي الخليط جانبا.
- ضعي الخليط السابق بعد أن يبرد في العجانة الكهربائية، ثم ضيفي إليه البيض، ثم اعجني المكونات لمدة ثلث ساعة، حتى يصبح لديك عجينة لينة.
- قومي بتشكيل العجينة إلى عدة أشكال اسطوانية متوسطة الحجم، ثم رضيعا في قالب غير لاصق، ثم ضعيه في فرن ساخن لمدة ٤٥ دقيقة، على درجة حرارة متوسطة.
- ضعي الاكلير جانبا حتى يهدأ، ثم امزجي بشر الليمون مع اللبن في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار واتركيه، حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
- اخلطي صفار البيض مع النشا، والسكر جيدا بالمضرب الكهربائي، ثم ضيفي إليهم خليط اللبن، ثم استمري في الخلط لمدة خمس دقائق.
- اسكبي خليط صفار البيض في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم استمري في تقليب الخليط، حتى يتكون لديك خليط قوامه غليظ، ثم ضيفي إليه باقي المكونات، ثم اخلطيهم لمدة أربع دقائق.
- ضعي خليط صفار البيض في وعاء محكم الغلق، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- احضري الاكلير واصنعي شق طولي به، ثم قومي بحشوه بخليط صفار البيض.
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