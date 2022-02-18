نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أحلى من المطاعم”.. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني مثل المطاعم بمذاق شهي ومختلف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث ربة المنزل عادة عن طرق جديدة تساعدهم في عمل الكبدة الاسكندراني حتى يكسروا الملل والروتين المتعارف عليه بالأكلات المتعددة، فهي أكلة بسيطة لا تأخذ الكثير من الوقت تحضر بدقائق معدودة، محبوبة لدي الكبار والصغار ذو مذاق جميل ورائع، غير تقليدية مطلقاً، ومن خلال مقالنا هذا سنساعدك في معرفة طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المتميزة الجديدة.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

إن الكبدة الاسكندراني تعد وجبة شهيرة وشعبية ومتعارف عليها من قبل الجميع، قيمتها الغذائية مبهرة وعالية للغاية، لأن بها فيتامينات وعناصر وحديد يحتاج لها جسم الإنسان، ولذا ينصح بأن يتم تناولها مرة على الأقل كل عشرة أيام، وسنقدم لكم الآن مقادير وطريقة تحضير الكبدة الاسكندراني.

مقادير الكبدة الاسكندراني

نصف كيلو كبدة مقطعة.

ثلاث فصوص ثوم.

ملعقة كمون مطحون.

أربع ملاعق زيت.

فلفل أسود.

ملعقة كزبرة صغيرة.

ثلاث ثمرات فلفل رومي ويقطع لشرائح.

فلفل حار.

طماطم.

عصير ليمون بمقدار ثلاث حبات.

خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني

قبل أن تبدأ بعمل الكبدة عليك أن تشطفها جيداً باستخدام الماء والخل ومعهم عصير الليمون لكي لا يبقى بها أي آثار للروائح أو للدماء الغير مرغوب بها.

تضع عليها البهارات المتواجدة بالمكونات ويضاف لها أيضاً عصير الليمون، ويخلطوا بشكل جيد، تقوم بوضع الكبدة بداخلها ساعتين إلى أن تأخذ طعم التوابل.

نسخن الطاسة فوق نار متوسطة ونضع داخلها الثوم ونضيف لها الزيت، ولابد من التقليب بشكل مستمر إلى أن يصبح لون الثوم مختلف ومتغير، ننزل عليها بعد ذلك بالكبدة.

بعد نضج الكبدة نقطع عليها الفلفل الحار ونضيف لهم الطماطم مع استمرار التقليب.

تقدم الكبدة مع العيش وكذلك الطحينة و بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الكبدة مع الصوص البني

الجميع يحتاجوا لتطورات بوصفات الأكل التي يتناولها من بين الحين والآخر، ولا سيما بين الوجبات الرئيسية المعتادة، ولذا فإننا سنقدم لكم طريقة عمل الكبدة بشكل جديد ومتميز، وإليكم مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها.

مقادير الكبدة مع الصوص البني

كبدة تقطع إلى شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة لشرائح بشكل دائري.

ملعقة بقدونس مفرومة.

ملعقتين كريمة الطهي.

فلفل أسود وكمون.

جوزة الطيب.

4 فص ثوم.

خردل.

كوب ونصف شوربة.

زيت وزبدة.

ثلاثة.

نصف كوب مشروم.

خطوات تحضير الكبدة مع الصوص البني

نقوم بوضع عصير الليمون فوق الكبدة لمدة عشرون دقيقة من بعد ذلك تشطف بالماء، ونصفيها.

نضع هذا الخليط المتكون من الزبدة والزيت داخل مقلاة لا تلتصق، ونضيف لهم الدقيق ونقلبهم بشكل جيد.

نضيف بعد ذلك الكبدة للمقلاة فوق الزبدة والزيت دقيقتين.

بعد ذلك نخفض درجة الحرارة.

نأتي بالبصل ونضعه مع قطع الزبدة ونقلبهم إلى أن يتغير اللون، ننزل عليهم بالمشروم وهو الفطر، ويقلبوا بشكل جيد أربع دقائق لا أقل من ذلك.

توضع الشوربة والدقيق معاً ويقلبوا إلى أن يصبحوا صوصاً ثقيل.

نضيف الخردل ومعه الفلفل الأسود، الكريمة والملح والفلفل، ويقلبوا بشكل بطيء ونرش فوقهم البقدونس للتزيين.

الجدير بالذكر بأنه يجب على ربة المنزل بأن تعي جيدًا بإن الكبدة الاسكندراني مختلفة تمامًا عن الكبدة العادية، حيث هناك تمتاز الإسكندراني بالفلفل الحراق، وهو أمر لا يفضله الكثير من الأشخاص، ولذا ففي حال الرغبة بعدم وجود الطعم “السبايسي” يجب وضع أنواع أخرى من الفلفل تعطي مذاق جيد ولكنها في الوقت ذاته تمتاز بأنها غير حارقة.