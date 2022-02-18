“الطعم يجنن”.. طريقه عجينه البيتزا في المنزل بمكونات بسيطة زي المطاعم

البيتزا هي من أشهر وأشهى والمعجنات الغربية التي انتشرت بسرعة كبيرة في الشرق الأوسط، حيث يحبها الجميع الكبار والصغار، وهي عبارة عن عجينة وفوقها صلصة طماطم يتم عملها بالعديد من الوصفات، ويتم إضافة الخضار أو الدجاج أو اللحم وغيرها الكثير من الإضافات اللذيذة على حسب الرغبة، ويعتبر أهم أسرار نجاح البيتزا هي العجينة، يجب أن تكون مرتاحة تماماً حتى نحصل عجينة طرية وليمة عند الخبز، وفي هذه المقالة سوف نذكر طريقه عجينه البيتزا في المنزل بالخطوات.

طريقه عجينه البيتزا

يمكن عمل عجينة البيتزا في المنزل بمكونات سهلة، وهي عبارة عن الآتي:

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

يمكن إضافة الحليب للعجن، أو الماء.

يمكن أيضاً إضافة مقدار حبة بيض، حتى تصبح العجينة أجمل.

طريقة التحضير

توضع الخميرة والسكر في كوب، ويوضع عليها حليب دافئ أو ماء دافئ، وتترك حتى تنتفخ الخميرة، وهذه هي أهم خطوة.

يتم إحضار وعاء عميق ونضع فيه كمية الدقيق، والملح والزيت، ونعجنهم جيداً مع بعض.

نضيف كوب الخميرة إلى الدقيق ونعجنهم مع بعضهم البعض جيداً.

نضيف البيض، وهذه إضافة اختيارية.

بعدها يمكن إضافة الحليب أو الماء إلى الدقيق تدريجياً، ونعجنهم جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة طرية، لا تلتصق باليد.

ندهنها بالزيت من الخارج، ونغطيها بكيس ومنشفة دافئة، ونتركها طوال الليل لكي ترتفع ويتضاعف حجمها.

وهكذا نكون قد حصلنا على العجينة الخاصة بالبيتزا، نقوم الآن ينحصر الصلصة.

مكونات صلصة البيتزا الإيطالي

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة، مقدار اثنين حبة.

ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم.

ملعقة من الزبدة.

ملعقتين من زيت الزيتون أو الزيت العادي.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون والفلفل الأحمر، والثوم ع، والريحان والاوريجانو، والسكر والنعناع.

طريقة تحضير الصلصة

نحضر وعاء ونضع فيه الزيت والزبدة، ونضعه على النار.

نضيف الطماطم المقطعة ونقلبها في الزيت، ونتركها حتى تذبل قليلاً.

نضيف جميع البهارات المذكورة في المكونات، ونقلب جيداً.

بعدها يمكن إضافة معجون الطماطم.

نقلب كل المكونات جيداً، ونتركها على النار لمدة خمس دقائق، يمكن إضافة القليل من الماء.

وهكذا نكون قد حصلنا على صلصة البيتزا اللذيذة.

طريقة تحضير البيتزا

نقوم بإحضار العجينة ونفردها على سطح مستوي.

نضع الصلصة فوقها ونوزعها.

نضيف شرائح الزيتون والفلفل الألوان والمشروم، أو أي إضافات أخرى على حسب الرغبة.

ندخل البيتزا إلى الفرن الساخن.

وهكذا نكون قد حصلنا على بيتزا مثل تلك الموجودة في المطاعم.

أسرار عمل عجينة البيتزا في المنزل

تتساءل بعض ربات البيوت عن أهم أسرار عمل عجينة البيتزا في المنزل، وهنا يجب عن هذا التساؤل بعد خبراء الطبخ في العالم العربي ليؤكدوا بأنه من الضروري مراعاة بعض الأمور الهامة التي تساعد في خروج البيتزا مثل المطعم بالضبط وعلى رأسها هو استخدام أنواع جيدة من الدقيق وكذلك إعطاء العجينة بعض الوقت من أجل التخمر بشكل جيد.