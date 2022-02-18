أولادك هيطلبوها كل يوم..عمل كرات البطاطس بالفراخ الاقتصادية من غير ما تفك منك وسر قرمشتها لفترة طويلة

عمل كرات البطاطس بالفراخ الاقتصادية، تعتبر كرات البطاطس بالفراخ من الأكلات السهلة والبسيطة والتي يمكن تنفيذها في وقتٍ قصير من دون أي جهد أو تعب، كما أنها من الأكلات التي يمكن تحضيرها من بقايا الطعام للتجديد في شكله وطعمه لكي لا يكون هناك شعور بالملل من تكرار تناول نفس الطعام، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية تحضير كرات البطاطس بالفراخ بطريقة بسيطة وسهلة.

عمل كرات البطاطس بالفراخ الاقتصادية

يمكن تحضير كرات البطاطس بالفراخ عن طريق اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات:

مكونات عمل كرات البطاطس بالفراخ

حبة من البطاطس المسلوقة.

فلفل أسود مطحون.

قطع من الدجاج المسلوقة.

ملعقة بهارات صغيرة.

بقدونس مفروم.

بيضة.

ملح.

ثمرة من البصل متوسطة الحجم.

كوب من البقسماط المطحون.

طريقة تحضير كرات البطاطس بالفراخ

في البداية نقوم بتقطيع الفراخ إلى قطع صغيرة الحجم.

في الكبة الكهربائية أو محضرة الطعام نقوم بوضع البصل وفرمه جيداً.

بعد ذلك يتم هرس البطاطس بشكل جيد ونضع عليها البقدونس والملح والفلفل الأسود والبهارات ونضعها في الكبة الكهربائية ونقوم بتشغيله حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح لدينا عجينة متجانسة.

يتم أخذ قطعة من العجينة وتشكيلها إلى كرات متوسطة الحجم ونقوم بحشوها بقطع الفراخ.

تكرر هذه الخطوة حتى يتم الانتهاء من الكمية كلها.

يتم وضع كرات البطاطس المحشية بالفراخ في البيض ثم في البقسماط.

نقوم بتسخين كمية مناسبة من الزيت في مقلاة و نضع فيه كرات البطاطس ونقوم بتقلِيبها بحرص حتى تصل إلى اللون الذهبي وتنضج تماماً.

يتم إخراج كرات البطاطس من الزيت على مناديل المطبخ للتخلص من كمية الزيت الزائد بها، ثم يتم تقديمها ساخنة.

من الزيت على مناديل المطبخ للتخلص من كمية الزيت الزائد بها، ثم يتم تقديمها ساخنة. يمكن تقديم كرات البطاطس بشكل آخر وذلك عن طريق تحمير الكرات جيداً، ثم يتم وضعها في صينية بايركس ورصها جيداً، ونقوم بوضع خليط من الجبن الموتزاريلا والرومى والشيدر المبشور، أو الجبنة الموتزاريلا فقط فوق كرات البطاطس وإدخالها الفرن حتى تذوب الجبنه

ثم يتم إخراج الصينية ويتم تقديمها ساخنة.

وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية عمل كرات البطاطس بالفراخ بطريقة بسيطة وسهلة، يمكن اتباع هذه الطريقة والحصول على وجبة شهية ولذيذة من أجل عائلتك.