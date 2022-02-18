طريقة عمل حلى التمر بالشوفان في المنزل بمكونات بسيطة ورخيصة جربيها بنفسك

طريقة عمل حلى التمر بالشوفان في المنزل، يعتبر التمر من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان ويوجد فيها نسبة كبيرة من الألياف ويتم تجهيزه بطرق مختلفة لأن يتم استخدام التمر في الحشو، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم وعبر موقعنا ثقفني على طريقة تجهيز حلى التمر بالشوفان بطريقة شهية ولذيذة.

طريقة عمل حلى التمر والشوفان

المكونات

كوب من الطحين

كوب شوفان

نصف كوب من الزبدة

نصف كوب من السكر

ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم والبكنج باودر

ربع كوب دبس التمر

ثلث كوب بندق مفروم

حبة واحدة من الليمون

نصف كوب من الماء

نصف كوب من الزبدة

ربع ملعقة من بيكنج باودر

طريقة التحضير

نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 150 ثم نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الماء والتمر وتترك المكونات مع بعضها على نار متوسطة حتى تصل إلى مرحلة الغليان ثم يتم رفعه من علي النار ويتم إضافة البندق والليمون وتقلب المكونات مع بعضها. بعد ذلك يتم خلط الشوفان مع الطحين وإضافة السكر وتقلب المكونات مع بعضها ثم إضافة البيكنج بودر وبيكربونات الصودا و دبس التمر ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة إلى الشوفان وتقلب المكونات مع بعضها حتى تمتزج مع الخليط. بعد ذلك يتم وضع ثلث الخليط في صينية وفرده جيدا بالتساوي ثم إضافة طبقة من التمر والبندق بعد ذلك يتم توزيع باقي الخليط على الوجه والضغط عليه حتى يتساوى. وفي الخطوة الأخيرة يتم وضعها في الفرن لمدة 35 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح لونها ذهبيا ثم يتم إخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد ويتم تقطيعها وتناولها.

طريقة عمل خبز التمر الشهي

المكونات

كوب تمر مفروم

ملعقتين من بيكنج صودا

كوب سكر

كوب ماء ساخن

ملعقتين زيت نباتي

حبة بيض

ربع ملعقة بيكنج باودر

كوب ونصف دقيق

كوب لوز

ربع ملعقة قرفة

طريقة التحضير