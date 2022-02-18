طريقة عمل الطحينة للمشويات في المنزل بمكونات على قد الأيد وخطوات سهلة

طريقة عمل الطحينة للمشويات , من الأطباق الجانبية التي تَنال على إعجاب الجميع، فهي طَبق جانبي مهم بجانب جميع الأكلات المشوية، والبحرية، فهي تَتميز بطعمها الشهي، واللذيذ، والآن أصبح يُمكننا تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وفي خطوات سهلة، وسَتٌصبح ألذ من الجاهزة.

طريقة عمل الطحينة للمشويات

والآن سَنُقدم لكي أفضل طريقة عمل الطحينة.

أولًا: طريقة تحضير الطحينة للشيف نجلاء الشرشابي

المكونات

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

معيار كوب من السمسم المحمص.

كوب من السوداني المحمص.

عدد كوب من الزيت النباتي.

طريقة التَحضير

يفضل طحن كلًا من السوداني والسمسم منفردًا ثم طحنها معًا للحصول على قوام ناعم.

يجب تدفئة الدقيق جيدًا بالمقلاة.

ثم أضيفي الزيت على شكل خط على خليط السمسم والسوداني مع الخليط المستمر.

وأضيفي الدقيق أيضًا بالتدريج حتى تحصلين على القوام المناسب.

اسكبي الخليط في وعاء محكم الغلق لحين الاستعمال.

ثانيًا: طريقة تحضير الطحينة للشيف سالي فؤاد

المكونات

كوب من السمسم الغير محمص.

ربع كوب من زيت عباد الشمس.

طريقة التَحضير

حمصي السمسم قليلًا على نار هادئة ثم اطحنيه جيدًا بالمطحنة الكهربائية حتى يُصبح قوامه شبه سائل.

اسكبي الزيت بالتدريج بخط رفيع مع ضرورة تَوخي الحذر أن تكون محضرة الطعام لا تَحتوي على قطرة ماء.

تسكب في وعاء محكم الغلق لحين الاستخدام.

طريقة تَحضير سلطة الطحينة

بعد تحضير الطحينة والاحتفاظ بها، يمكن استعمالها بَعدة طرق مثل تَحضيرها كَطبق جانبي، وتلك هي أفضل طريقة لتحضير سلطة الطحينة:-

ضعي فصوص الثوم والخل والملح والكمون مع كمية من الطحينة، ويَتم مَزجها جيدًا.

ثم إضافة الماء بالتدريج لحين الحصول على القوام المناسب.

تٌزين بأوراق البقدونس وشرائح الليمون وزيت الزيتون ثم تُقدم.

طريقة أخرى لعمل الطحينة

المكونات

نصف كوب سمس محمص. نصف ملعقة كبيرة دقيق. ملح حسب الرغبة. ربع كوب من زيت الذرة.

طريقة التحضير

اطحني السمسم المحمص بالمطحنة الكهربائية حتى يصبح ناعم جدًا.

ثم قومي بوضع السمسم المطحون مع الدقيق في طبق وقلبيها جيدًا.

ضعي خليط السمسم والدقيق بالخلاط وضيفي لهم الزيت بشكل تدريجي، مع إضافة الملح.

استمري في خلط المكونات في الخلاط لمدة خمس دقائق حتى تحصلي على القوام المظبوط.

احفظي الطحينة في برطمان نظيف ومحكم الغلق.

طريقة عمل سلطة طحينة مثل المطاعم

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

ملعقة كبيرة من الخل.

عصير ثمرة من الليمون.

رشة من الملح.

معيار رشة من الكمون الناعم.

رشة من الكزبرة الناشفة.

مقدار رشة من جوزة الطيب.

رشة من الشطة.

فص من الثوم المهروس ناعم.

يمكن إضافة شطة حارة حسب الرغبة.

ماء فاتر.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق وأضيفي به كلًا من الطحينة + جميع التوابل الموجودة.

امزجي جيدًا ثم أضيفي للخليط السابق الخل + الليمون.

ثم اسكبي الماء بالتدريج حتى تمام الحصول على القوام المناسب.

اسكبي الخليط في طبق التقديم مع التزيين بالبقدونس وعصير الليمون.

طريقة عمل سلطة طحينة المشاوي مثل الحاتي

المكونات

ربع كوب من الطحينة (خام).

ربع كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

اثنان من الخبز (فينو).

ربع ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

معيار ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير