مشروبات سحرية لعلاج الكحة الناشفة ونزلات البرد وطرد البلغ في البيت

يعاني الكثير من الأشخاص وجود كحة ناشفة وبرد وبلغم أثناء فترة الشتاء مما يتسبب في تعب الجسم بالكامل بصورة كاملة، فيجد المريض صعوبة في التنفس كما أن تناول الأدوية لا تساعد بدرجة كبيرة في القضاء على البلغم، ولكن يستطيع المريض أن يقضي على البلغم والكحة الناشفة والبرد من خلال الكثير من الوصفات الطبيعية، والتي تقضي على البلغم ويعمل على تنظيف المجاري التنفسية في الجسم.

وصفات القضاء على البلغم والكحة الناشفة

الزعتر حيث أن الزعتر يقضي على السعال والبلغم ويمكن استخدامه من خلال خلط ملعقتين من الزعتر المطحون مع كوب من الماء المغلي، ثم نقوم بتغطية هذا الخليط لمدة عشرة دقائق وشربه.

الكتان والعسل والليمون حيث أن حبوب الكتان تعمل على تهدئة الشعب الهوائية كما أن الليمون لديه الكثير من مضادات الأكسدة والذي يعمل على القضاء على الالتهابات، ونقوم بعمل المشروب من خلال أن نغلي ملعقتين من حبوب الكتان ثم نضع إلى هذا الخليط عسل نحل وعصير ليمون ويتم شرب هذا الخليط صورة مستمرة.

الحليب من المشروبات التي تساعد في القضاء على البرد والسعال من خلال تناول الحليب مع عسل النحل.

ويوجد بعض الطرق الأخرى للتخلص من البلغم مثل المشي وممارسة الرياضة بصورة مستمرة.

إتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الخضروات والفواكه مثل الفلفل الأخضر والطماطم والسبانخ والكيوي والبروكلي وغيرها.

أسباب الإصابة بالسعال والبلغم