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عمر شويل - جدة أعملي البقلاوة بالفستق على اصولها بطريقة مختلفة وبطعم طري ولذيذ بالطريقة التركية - ثقفني
نجد الكثير من الناس يعشقون تناول البقلاوة حيث أنها تعد من ضمن الحلويات اللذيذة والمشهورة في العديد من الدول العربية وخاصة في سوريا، فهي مميزة بمذاق جميل ورائع وغير ذلك أن طريقة عملها سهلة جدا وسريعة، ويمكننا أن نقدمها في خلال عدة دقائق فقط ومن المعروف أن البقلاوة قد تتكون من رقائق من الجلاش ويتم حشوها بالفستق فهي من الحشوات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لذلك تسمى بإسم البقلاوة بالفستق ويمكن تزيينه بالعديد من الأشياء مثل المكسرات المجروشة أو بصوص من الكراميل أو بصوص من الشوكولاته والكريمة وغيرها.
مكونات البقلاوة بالفستق
- إثنان باكيت من الجلاش.
- كمية مناسبة من السمنة البلدى.
- كمية مناسبة من الفستق المفروم.
- كوب واحد كبير ونصف من الماء.
- كوبان كبيران من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.
طريقة عمل البقلاوة بالفستق
- نقوم بتجهيز الشربات في البداية حتى يكون بارد عند وضعه على البقلاوة وهذا يتم من خلال وضع وعاء عميق على النار ونضع به كوب واحد كبير ونصف من الماء وكوبان كبيران من السكر ونضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ويتم تقليبهم مع بعض ونتركه حوالي عشر دقائق ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة ونتركه مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة ثم يتم رفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.
- وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتجهيز صينية مناسبة وندهنها بالسمنة وقومي بتجهيز طبق مناسب ونضع به كمية مناسبة من الفستق المفروم ونضيف إليه كمية قليلة من السكر ويتم تقليبهم.
- ثم نضع في الصينية نصف كمية رقائق الجلاش بشرط أن يتم وضع كمية مناسبة من السمنة بين كل طبقة وأخرى ثم نقوم بإضافة خليط الفستق ونضيف إليه كمية مناسبة من السمنة.
- وبعد ذلك نضع الكمية المتبقية من رقائق الجلاش ويتم دهن طبقات الجلاش بالسمنة ثم نضع الصينية في الثلاجه ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتقطيعها على شكل مربعات صغيرة الحجم.
- ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي وقومي بإخراجها ونضيف إليها الشربات البارد.
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