وصفات طبيعية لتطويل الرموش بسرعة آمنة من المنزل

أهم وأفضل وصفات طبيعية لتطويل الرموش المنزلية الفعالة، والتي تأتي بالنتائج خلال فترة قصيرة، وتعد الرموش الطويلة أحد علامات الجمال التي تضفي المزيد من الجاذبية والتألق، كما أنها تمنحكِ إطلالات مميزة مع وضع بعض لمسات الماكياج، وقد يتسبب التعرض لفترات طويلة لأدوات المكياج وخاصةً مكياج العيون مثل الماسكارا لتقصف الرموش وتساقطها، فتبدأ أن تخف تدريجيًا، وتجنبًا للوصول إلى تلك الحالة الغير صحية للرموش بإمكانك تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الرموش منعًا لتقصفها وضعفها، كما أنه تمنح الرموش الفرصة لاستعادة رونقها مجددًا خلال فترة قصيرة إذا ما قمتي بالمداومة على الوصفات الطبيعية، ويمكنك الإستعانة ببعض الوصفات الطبية لتطويل الرموش ومنع تساقطها بعد استشارة الطبيب، وإليكِ بعض المكونات الطبيعية التي تمنحكِ رموش طويلة وجذابة.

وصفات طبيعية لتطويل الرموش

الاهتمام بالرموش لا يقل عن الاهتمام بالبشرة والشعر وكذلك العناية بالجسم؛ لان الرموش الطويلة الكثيفة تحمي العيون من الشوائب والاتربة، وتعطي للوجه والعين جمال ساحر ومظهر جذاب؛ لذلك نقدم بعض الوصفات البسيطة التي تساعد في نمو الرموش وتكثيفها، مع الحرص في استخدامها منعًا لولوجها إلى داخل العين، وبإمكانك الإعتماد على فرش المكياج الرفيعة أو فرشاة الماسكارا النظيفة لتطبيق الماسكات بحرص وبعيدًا عن العين.

وصفة زيت اللوز والعسل

يعد كلًا من العسل وزيت اللوز من المكونات الطبيعية للعديد من ماسكات العناية بالبشرة والشعر، فهما يمنحان الرموش ترطيب عميق وغذاء مثالي للنمو بمعدل أسرع من الطبيعي، مما يمنحك رموش طويلة وكثيفة في آنٍ واحد.

أضيفي ملعقة كبيرة زيت لوز إلى ملعقة صغيرة عسل مع مزجهما معًا جيدًا لتتجانس المكونات.

أغمسي به فرشاة الماسكارا وصففي الرموش بهدوء قبل النوم كل يوم، أو بإمكانك تطبيق الوصفة وقت استرخائك لبضعة دقائق في المنزل.

احتفظي بالمزيج في وعاء صغير نظيف في القلاجة، وبإمكانك تطبيقها وقتما شئتي.

زيت الخروع لتطويل الرموش

يعرف زيت الخروع بفوائده التجميلية لتحسين حالة الشعر والعمل على تطويل الشعر ومنع تساقطه، ويسري مفعوله مع الرموش أيضًا إذا ما استُخدم بحرص بعيدًا عن العين، فهو يساعد على ترطيب الرموش العميق ويزيد من طول الرموش مع الإستمرار على استخدامه.